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Номер извещения
31200087841
Уникальный номер закупки
12-2-10618
Наименование закупки
Право заключения договора на оказание услуг по техническому и сервисному обслуживанию оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.12.2012 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 75-10-70
Факс
Адрес электронной почты
telegraf@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бельмас Дмитрий Валентинович
Место рассмотрения предложений
Сургут
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора на оказание услуг по техническому и сервисному обслуживанию оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.01.2013 10:00 GMT +322.01.2013 10:0022.01.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200087841Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на оказание услуг по техническому и сервисному обслуживанию оборудованияСургут
Дата и время вскрытия заявок
22.01.2013 12:0022.01.2013 12:0022.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200087841Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на оказание услуг по техническому и сервисному обслуживанию оборудованияСургут
Подведение итогов не позднее
19.02.2013 21:5919.02.2013 21:5919.02.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200087841Подведение итогов не позднее Право заключения договора на оказание услуг по техническому и сервисному обслуживанию оборудованияСургут
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на оказание услуг по техническому и сервисному обслуживанию оборудования
Начальная цена
750 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Отсутствуют
72.5
Документация лота
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