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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания и вспомогательных материалов для закрытой сети питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Поставка продуктов питания и вспомогательных материалов для закрытой сети питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2013 12:0018.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300093854Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Рыба с/м, консервы рыбные, морепродуктыУхтаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31300093854

    Уникальный номер закупки

    12-2-10955

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания и вспомогательных материалов для закрытой сети питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.01.2013 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Юридический адрес

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Почтовый адрес

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Контактный телефон

    +7 8216 77-26-52

    Факс

    +7 8216 77-24-43

    Адрес электронной почты

    Tender@sgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Угринова Ирина Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Ухта

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Закупки и тендеры Услуги по обеспечению питанием прочие

    Ключевые слова:

    мясо, картофель, алкоголь, консервы, сахар

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Мясо и мясопродукты (колбаса)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2013 12:00 GMT +318.01.2013 12:0018.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300093854Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Мясо и мясопродукты (колбаса)Ухта

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2013 14:0018.01.2013 14:0018.01.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300093854Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Мясо и мясопродукты (колбаса)Ухта

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2013 23:5928.02.2013 23:5928.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300093854Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Мясо и мясопродукты (колбаса)Ухта

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.02.201328.02.2013 23:5928.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300093854Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Мясо и мясопродукты (колбаса)Ухта

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Мясо и мясопродукты (колбаса)

    Начальная цена

    49 342 154,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    55.52

    Поставка продукции общественного питания

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мясо и мясопродукты (колбаса)"

    Кол-во: 66

    Лот 2

    Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Консервы овощные, фруктовые, соки, мясные консервы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2013 12:00 GMT +318.01.2013 12:0018.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300093854Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Консервы овощные, фруктовые, соки, мясные консервыУхта

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2013 14:0018.01.2013 14:0018.01.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300093854Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Консервы овощные, фруктовые, соки, мясные консервыУхта

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2013 23:5928.02.2013 23:5928.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300093854Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Консервы овощные, фруктовые, соки, мясные консервыУхта

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.02.201328.02.2013 23:5928.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300093854Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Консервы овощные, фруктовые, соки, мясные консервыУхта

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Консервы овощные, фруктовые, соки, мясные консервы

    Начальная цена

    25 936 019,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    55.52

    Поставка продукции общественного питания

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Консервы овощные, фруктовые, соки, мясные консервы"

    Кол-во: 41

    Лот 3

    Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Рыба с/м, консервы рыбные, морепродукты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2013 12:00 GMT +318.01.2013 12:0018.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300093854Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Рыба с/м, консервы рыбные, морепродуктыУхта

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2013 14:0018.01.2013 14:0018.01.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300093854Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Рыба с/м, консервы рыбные, морепродуктыУхта

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2013 23:5928.02.2013 23:5928.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300093854Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Рыба с/м, консервы рыбные, морепродуктыУхта

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.02.201328.02.2013 23:5928.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300093854Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Рыба с/м, консервы рыбные, морепродуктыУхта

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Рыба с/м, консервы рыбные, морепродукты

    Начальная цена

    21 584 958,56

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    55.52

    Поставка продукции общественного питания

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рыба с/м, консервы рыбные, морепродукты"

    Кол-во: 66

    Лот 4

    Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Мука, крупа, сахар, соль, макароны, специи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2013 12:00 GMT +318.01.2013 12:0018.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300093854Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Мука, крупа, сахар, соль, макароны, специиУхта

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2013 14:0018.01.2013 14:0018.01.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300093854Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Мука, крупа, сахар, соль, макароны, специиУхта

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2013 23:5928.02.2013 23:5928.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300093854Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Мука, крупа, сахар, соль, макароны, специиУхта

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.02.201328.02.2013 23:5928.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300093854Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Мука, крупа, сахар, соль, макароны, специиУхта

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Мука, крупа, сахар, соль, макароны, специи

    Начальная цена

    40 775 280,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    55.52

    Поставка продукции общественного питания

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мука, крупа, сахар, соль, макароны, специи"

    Кол-во: 74

    Лот 5

    Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Цельномолочная продукция, молочные консервы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2013 12:00 GMT +318.01.2013 12:0018.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300093854Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Цельномолочная продукция, молочные консервыУхта

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2013 14:0018.01.2013 14:0018.01.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300093854Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Цельномолочная продукция, молочные консервыУхта

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2013 23:5928.02.2013 23:5928.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300093854Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Цельномолочная продукция, молочные консервыУхта

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.02.201328.02.2013 23:5928.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300093854Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Цельномолочная продукция, молочные консервыУхта

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Цельномолочная продукция, молочные консервы

    Начальная цена

    24 245 375,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    55.52

    Поставка продукции общественного питания

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Цельномолочная продукция, молочные консервы"

    Кол-во: 17

    Лот 6

    Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Масло растительное, масло животное, маргарин, майонез, яйцо, сыр

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2013 12:00 GMT +318.01.2013 12:0018.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300093854Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Масло растительное, масло животное, маргарин, майонез, яйцо, сырУхта

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2013 14:0018.01.2013 14:0018.01.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300093854Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Масло растительное, масло животное, маргарин, майонез, яйцо, сырУхта

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2013 23:5928.02.2013 23:5928.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300093854Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Масло растительное, масло животное, маргарин, майонез, яйцо, сырУхта

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.02.201328.02.2013 23:5928.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300093854Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Масло растительное, масло животное, маргарин, майонез, яйцо, сырУхта

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Масло растительное, масло животное, маргарин, майонез, яйцо, сыр

    Начальная цена

    42 765 112,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    55.52

    Поставка продукции общественного питания

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло растительное, масло животное, маргарин, майонез, яйцо, сыр"

    Кол-во: 21

    Лот 7

    Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Овощи свежие, с/м, переработанные, плоды, ягоды, картофель

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2013 12:00 GMT +318.01.2013 12:0018.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300093854Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Овощи свежие, с/м, переработанные, плоды, ягоды, картофельУхта

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2013 14:0018.01.2013 14:0018.01.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300093854Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Овощи свежие, с/м, переработанные, плоды, ягоды, картофельУхта

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2013 23:5928.02.2013 23:5928.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300093854Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Овощи свежие, с/м, переработанные, плоды, ягоды, картофельУхта

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.02.201328.02.2013 23:5928.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300093854Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Овощи свежие, с/м, переработанные, плоды, ягоды, картофельУхта

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Овощи свежие, с/м, переработанные, плоды, ягоды, картофель

    Начальная цена

    27 371 080,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    55.52

    Поставка продукции общественного питания

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Овощи свежие, с/м, переработанные, плоды, ягоды, картофель"

    Кол-во: 72

    Лот 8

    Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Кондитерские изделия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2013 12:00 GMT +318.01.2013 12:0018.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300093854Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Кондитерские изделияУхта

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2013 14:0018.01.2013 14:0018.01.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300093854Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Кондитерские изделияУхта

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2013 23:5928.02.2013 23:5928.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300093854Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Кондитерские изделияУхта

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.02.201328.02.2013 23:5928.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300093854Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Кондитерские изделияУхта

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Кондитерские изделия

    Начальная цена

    28 428 465,36

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    55.52

    Поставка продукции общественного питания

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кондитерские изделия"

    Кол-во: 222

    Лот 9

    Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Чай, кофе, безалкогольные напитки, мин.вода

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2013 12:00 GMT +318.01.2013 12:0018.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300093854Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Чай, кофе, безалкогольные напитки, мин.водаУхта

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2013 14:0018.01.2013 14:0018.01.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300093854Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Чай, кофе, безалкогольные напитки, мин.водаУхта

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2013 23:5928.02.2013 23:5928.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300093854Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Чай, кофе, безалкогольные напитки, мин.водаУхта

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.02.201328.02.2013 23:5928.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300093854Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Чай, кофе, безалкогольные напитки, мин.водаУхта

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Чай, кофе, безалкогольные напитки, мин.вода

    Начальная цена

    27 131 153,54

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    55.52

    Поставка продукции общественного питания

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Чай, кофе, безалкогольные напитки, мин.вода"

    Кол-во: 94

    Лот 10

    Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Прочие (табак и т.д.)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2013 12:00 GMT +318.01.2013 12:0018.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300093854Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Прочие (табак и т.д.)Ухта

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2013 14:0018.01.2013 14:0018.01.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300093854Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Прочие (табак и т.д.)Ухта

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2013 23:5928.02.2013 23:5928.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300093854Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Прочие (табак и т.д.)Ухта

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.02.201328.02.2013 23:5928.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300093854Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Прочие (табак и т.д.)Ухта

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Прочие (табак и т.д.)

    Начальная цена

    5 566 585,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    55.52

    Поставка продукции общественного питания

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прочие (табак и т.д.)"

    Кол-во: 14

    Лот 11

    Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Промышленные товары (хоз. нужды)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2013 12:00 GMT +318.01.2013 12:0018.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300093854Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Промышленные товары (хоз. нужды)Ухта

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2013 14:0018.01.2013 14:0018.01.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300093854Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Промышленные товары (хоз. нужды)Ухта

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2013 23:5928.02.2013 23:5928.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300093854Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Промышленные товары (хоз. нужды)Ухта

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.02.201328.02.2013 23:5928.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300093854Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Промышленные товары (хоз. нужды)Ухта

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Промышленные товары (хоз. нужды)

    Начальная цена

    10 352 296,81

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    55.52

    Поставка продукции общественного питания

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Промышленные товары (хоз. нужды)"

    Кол-во: 205

    Лот 12

    Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Непродовольственные товары (сопутствующие).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2013 12:00 GMT +318.01.2013 12:0018.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300093854Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Непродовольственные товары (сопутствующие).Ухта

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2013 14:0018.01.2013 14:0018.01.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300093854Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Непродовольственные товары (сопутствующие).Ухта

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2013 23:5928.02.2013 23:5928.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300093854Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Непродовольственные товары (сопутствующие).Ухта

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.02.201328.02.2013 23:5928.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300093854Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Непродовольственные товары (сопутствующие).Ухта

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Непродовольственные товары (сопутствующие).

    Начальная цена

    1 230 990,39

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    55.52

    Поставка продукции общественного питания

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Непродовольственные товары (сопутствующие)"

    Кол-во: 170

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    177036
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    238 786 423
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211081506
    Оказание услуг по физической охране объектов ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» 2.1/0001294
    Оказание услуг по физической охране объектов ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» для нужд ООО...
    177080
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    5 792 112
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112045
    2982/02.12.21/КО/Э Поставка модулей к приборам контроля для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2982/02.12.21/КО/Э Поставка модулей к приборам контроля для нужд ООО "Газпром нефтехим...
    175243
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 060 566
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112053
    2987/02.12.21/КО/Э Поставка метизной продукции для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2987/02.12.21/КО/Э Поставка метизной продукции для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175257
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 059 955
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112004
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175140
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 284 114
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112013
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175158
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 643 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № ГП201129
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    177079
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    6 572 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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