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Номер извещения
31300093854
Уникальный номер закупки
12-2-10955
Наименование закупки
Поставка продуктов питания и вспомогательных материалов для закрытой сети питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.01.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-26-52
Факс
+7 8216 77-24-43
Адрес электронной почты
Tender@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Угринова Ирина Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Ухта
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Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Мясо и мясопродукты (колбаса)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2013 12:00 GMT +318.01.2013 12:0018.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300093854Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Мясо и мясопродукты (колбаса)Ухта
Дата и время вскрытия заявок
18.01.2013 14:0018.01.2013 14:0018.01.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300093854Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Мясо и мясопродукты (колбаса)Ухта
Подведение итогов не позднее
28.02.2013 23:5928.02.2013 23:5928.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300093854Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Мясо и мясопродукты (колбаса)Ухта
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Мясо и мясопродукты (колбаса)
Начальная цена
49 342 154,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
55.52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 66
Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Консервы овощные, фруктовые, соки, мясные консервы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2013 12:00 GMT +318.01.2013 12:0018.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300093854Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Консервы овощные, фруктовые, соки, мясные консервыУхта
Дата и время вскрытия заявок
18.01.2013 14:0018.01.2013 14:0018.01.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300093854Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Консервы овощные, фруктовые, соки, мясные консервыУхта
Подведение итогов не позднее
28.02.2013 23:5928.02.2013 23:5928.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300093854Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Консервы овощные, фруктовые, соки, мясные консервыУхта
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Консервы овощные, фруктовые, соки, мясные консервы
Начальная цена
25 936 019,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
55.52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 41
Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Рыба с/м, консервы рыбные, морепродукты
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2013 12:00 GMT +318.01.2013 12:0018.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300093854Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Рыба с/м, консервы рыбные, морепродуктыУхта
Дата и время вскрытия заявок
18.01.2013 14:0018.01.2013 14:0018.01.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300093854Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Рыба с/м, консервы рыбные, морепродуктыУхта
Подведение итогов не позднее
28.02.2013 23:5928.02.2013 23:5928.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300093854Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Рыба с/м, консервы рыбные, морепродуктыУхта
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Рыба с/м, консервы рыбные, морепродукты
Начальная цена
21 584 958,56
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
55.52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 66
Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Мука, крупа, сахар, соль, макароны, специи
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2013 12:00 GMT +318.01.2013 12:0018.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300093854Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Мука, крупа, сахар, соль, макароны, специиУхта
Дата и время вскрытия заявок
18.01.2013 14:0018.01.2013 14:0018.01.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300093854Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Мука, крупа, сахар, соль, макароны, специиУхта
Подведение итогов не позднее
28.02.2013 23:5928.02.2013 23:5928.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300093854Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Мука, крупа, сахар, соль, макароны, специиУхта
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Мука, крупа, сахар, соль, макароны, специи
Начальная цена
40 775 280,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
55.52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 74
Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Цельномолочная продукция, молочные консервы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2013 12:00 GMT +318.01.2013 12:0018.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300093854Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Цельномолочная продукция, молочные консервыУхта
Дата и время вскрытия заявок
18.01.2013 14:0018.01.2013 14:0018.01.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300093854Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Цельномолочная продукция, молочные консервыУхта
Подведение итогов не позднее
28.02.2013 23:5928.02.2013 23:5928.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300093854Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Цельномолочная продукция, молочные консервыУхта
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Цельномолочная продукция, молочные консервы
Начальная цена
24 245 375,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
55.52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 17
Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Масло растительное, масло животное, маргарин, майонез, яйцо, сыр
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2013 12:00 GMT +318.01.2013 12:0018.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300093854Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Масло растительное, масло животное, маргарин, майонез, яйцо, сырУхта
Дата и время вскрытия заявок
18.01.2013 14:0018.01.2013 14:0018.01.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300093854Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Масло растительное, масло животное, маргарин, майонез, яйцо, сырУхта
Подведение итогов не позднее
28.02.2013 23:5928.02.2013 23:5928.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300093854Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Масло растительное, масло животное, маргарин, майонез, яйцо, сырУхта
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Масло растительное, масло животное, маргарин, майонез, яйцо, сыр
Начальная цена
42 765 112,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
55.52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 21
Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Овощи свежие, с/м, переработанные, плоды, ягоды, картофель
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2013 12:00 GMT +318.01.2013 12:0018.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300093854Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Овощи свежие, с/м, переработанные, плоды, ягоды, картофельУхта
Дата и время вскрытия заявок
18.01.2013 14:0018.01.2013 14:0018.01.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300093854Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Овощи свежие, с/м, переработанные, плоды, ягоды, картофельУхта
Подведение итогов не позднее
28.02.2013 23:5928.02.2013 23:5928.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300093854Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Овощи свежие, с/м, переработанные, плоды, ягоды, картофельУхта
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Овощи свежие, с/м, переработанные, плоды, ягоды, картофель
Начальная цена
27 371 080,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
55.52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 72
Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Кондитерские изделия
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2013 12:00 GMT +318.01.2013 12:0018.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300093854Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Кондитерские изделияУхта
Дата и время вскрытия заявок
18.01.2013 14:0018.01.2013 14:0018.01.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300093854Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Кондитерские изделияУхта
Подведение итогов не позднее
28.02.2013 23:5928.02.2013 23:5928.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300093854Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Кондитерские изделияУхта
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Кондитерские изделия
Начальная цена
28 428 465,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
55.52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 222
Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Чай, кофе, безалкогольные напитки, мин.вода
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2013 12:00 GMT +318.01.2013 12:0018.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300093854Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Чай, кофе, безалкогольные напитки, мин.водаУхта
Дата и время вскрытия заявок
18.01.2013 14:0018.01.2013 14:0018.01.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300093854Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Чай, кофе, безалкогольные напитки, мин.водаУхта
Подведение итогов не позднее
28.02.2013 23:5928.02.2013 23:5928.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300093854Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Чай, кофе, безалкогольные напитки, мин.водаУхта
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Чай, кофе, безалкогольные напитки, мин.вода
Начальная цена
27 131 153,54
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
55.52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 94
Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Прочие (табак и т.д.)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2013 12:00 GMT +318.01.2013 12:0018.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300093854Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Прочие (табак и т.д.)Ухта
Дата и время вскрытия заявок
18.01.2013 14:0018.01.2013 14:0018.01.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300093854Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Прочие (табак и т.д.)Ухта
Подведение итогов не позднее
28.02.2013 23:5928.02.2013 23:5928.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300093854Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Прочие (табак и т.д.)Ухта
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Прочие (табак и т.д.)
Начальная цена
5 566 585,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
55.52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 14
Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Промышленные товары (хоз. нужды)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2013 12:00 GMT +318.01.2013 12:0018.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300093854Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Промышленные товары (хоз. нужды)Ухта
Дата и время вскрытия заявок
18.01.2013 14:0018.01.2013 14:0018.01.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300093854Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Промышленные товары (хоз. нужды)Ухта
Подведение итогов не позднее
28.02.2013 23:5928.02.2013 23:5928.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300093854Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Промышленные товары (хоз. нужды)Ухта
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Промышленные товары (хоз. нужды)
Начальная цена
10 352 296,81
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
55.52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 205
Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Непродовольственные товары (сопутствующие).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2013 12:00 GMT +318.01.2013 12:0018.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300093854Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Непродовольственные товары (сопутствующие).Ухта
Дата и время вскрытия заявок
18.01.2013 14:0018.01.2013 14:0018.01.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300093854Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Непродовольственные товары (сопутствующие).Ухта
Подведение итогов не позднее
28.02.2013 23:5928.02.2013 23:5928.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300093854Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Непродовольственные товары (сопутствующие).Ухта
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Непродовольственные товары (сопутствующие).
Начальная цена
1 230 990,39
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
55.52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 170
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