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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31200083522
Уникальный номер закупки
12-6-0201
Наименование закупки
Поставка запасных материалов для проведения текущего технического обслуживания и ремонта автомобилей марки «Мерседес-Бенц» для Филиала ОАО «Газпром» - «Автопредприятие ОАО «Газпром» для нужд ОАО «Газпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.12.2012 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-53-40
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
an.sukhov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухов Антон Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Оригинальные детали для различных конструкционных групп автомобилей «Мерседес-Бенц» S-класса со специальной системой защиты и колеса для них
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.01.2013 12:00 GMT +314.01.2013 12:0014.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200083522Дата и время окончания срока приема заявок оригинальные детали для различных конструкционных групп автомобилей «Мерседес-Бенц» S-класса со специальной системой защиты и колеса для нихМосква
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2013 14:0515.01.2013 14:0515.01.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200083522Дата и время вскрытия заявок оригинальные детали для различных конструкционных групп автомобилей «Мерседес-Бенц» S-класса со специальной системой защиты и колеса для нихМосква
Подведение итогов не позднее
12.04.2013 22:5912.04.2013 22:5912.04.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200083522Подведение итогов не позднее оригинальные детали для различных конструкционных групп автомобилей «Мерседес-Бенц» S-класса со специальной системой защиты и колеса для нихМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оригинальные детали для различных конструкционных групп автомобилей «Мерседес-Бенц» S-класса со специальной системой защиты и колеса для них
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
50.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оригинальные и неоригинальные детали для различных конструкционных групп автомобилей «Унимог», «Атего», легковых автомобилей «Мерседес-Бенц» А-класса, С-класса (в том числе нового), Е-класса, S-класса (в том числе нового), ML, G и GL-класса и малотоннажных автомобилей «Мерседес-Бенц»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.01.2013 12:00 GMT +314.01.2013 12:0014.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200083522Дата и время окончания срока приема заявок оригинальные и неоригинальные детали для различных конструкционных групп автомобилей «Унимог», «Атего», легковых автомобилей «Мерседес-Бенц» А-класса, С-класса (в том числе нового), Е-класса, S-класса (в том числе нового), ML, G и GL-класса и малотоннажных автомобилей «Мерседес-Бенц»Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2013 14:0515.01.2013 14:0515.01.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200083522Дата и время вскрытия заявок оригинальные и неоригинальные детали для различных конструкционных групп автомобилей «Унимог», «Атего», легковых автомобилей «Мерседес-Бенц» А-класса, С-класса (в том числе нового), Е-класса, S-класса (в том числе нового), ML, G и GL-класса и малотоннажных автомобилей «Мерседес-Бенц»Москва
Подведение итогов не позднее
12.04.2013 22:5912.04.2013 22:5912.04.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200083522Подведение итогов не позднее оригинальные и неоригинальные детали для различных конструкционных групп автомобилей «Унимог», «Атего», легковых автомобилей «Мерседес-Бенц» А-класса, С-класса (в том числе нового), Е-класса, S-класса (в том числе нового), ML, G и GL-класса и малотоннажных автомобилей «Мерседес-Бенц»Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
12.04.201312.04.2013 22:5912.04.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200083522Подведение итогов не позднее оригинальные и неоригинальные детали для различных конструкционных групп автомобилей «Унимог», «Атего», легковых автомобилей «Мерседес-Бенц» А-класса, С-класса (в том числе нового), Е-класса, S-класса (в том числе нового), ML, G и GL-класса и малотоннажных автомобилей «Мерседес-Бенц»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оригинальные и неоригинальные детали для различных конструкционных групп автомобилей «Унимог», «Атего», легковых автомобилей «Мерседес-Бенц» А-класса, С-класса (в том числе нового), Е-класса, S-класса (в том числе нового), ML, G и GL-класса и малотоннажных автомобилей «Мерседес-Бенц»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
50.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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