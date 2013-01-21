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Номер извещения
31200082970
Уникальный номер закупки
12-2-11030
Наименование закупки
Поставка мобильного компьютерного класса для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.12.2012 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34675 2-20-75
Факс
+7 34675 2-20-43
Адрес электронной почты
nchesnokova@ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чеснокова Наталья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область)
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мобильного компьютерного класса для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.01.2013 11:30 GMT +321.01.2013 11:3021.01.2013 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200082970Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мобильного компьютерного класса для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область)
Дата и время вскрытия заявок
21.01.2013 11:3021.01.2013 11:3021.01.2013 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200082970Дата и время вскрытия заявок Поставка мобильного компьютерного класса для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область)
Подведение итогов не позднее
05.02.2013 21:5905.02.2013 21:5905.02.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200082970Подведение итогов не позднее Поставка мобильного компьютерного класса для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область)
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мобильного компьютерного класса для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Начальная цена
868 996,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ХМАО-Югра, 628260, г. Югорск, ул. Геологов, д.15аРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Отсутствуют
51.70
Документация лота
Кол-во: 1
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