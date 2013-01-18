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Номер извещения
31200078406
Уникальный номер закупки
12-2-10863
Наименование закупки
Поставка оргтехники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.12.2012 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-63-20
Факс
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Адрес электронной почты
vahrushev@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вахрушев Сергей Иванович
Место рассмотрения предложений
Чайковский
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОСТАВКУ ОРГТЕХНИКИ ДЛЯ НУЖД ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2013 12:00 GMT +318.01.2013 12:0018.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200078406Дата и время окончания срока приема заявок ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОСТАВКУ ОРГТЕХНИКИ ДЛЯ НУЖД ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» Чайковский
Дата и время вскрытия заявок
18.01.2013 12:0018.01.2013 12:0018.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200078406Дата и время вскрытия заявок ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОСТАВКУ ОРГТЕХНИКИ ДЛЯ НУЖД ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» Чайковский
Подведение итогов не позднее
18.02.2013 21:5918.02.2013 21:5918.02.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200078406Подведение итогов не позднее ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОСТАВКУ ОРГТЕХНИКИ ДЛЯ НУЖД ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» Чайковский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОСТАВКУ ОРГТЕХНИКИ ДЛЯ НУЖД ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
Начальная цена
830 542,62
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Отсутствуют
51.64
Документация лота
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