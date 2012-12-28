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Номер извещения
31200077471
Уникальный номер закупки
12-500
Наименование закупки
Поставка кoмплектующих
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.12.2012 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
Почтовый адрес
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Контактный телефон
+7 861 213-13-78
Факс
+7 952 822-10-22
Адрес электронной почты
s.datov@tgk.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Курдюкова Евгения Михайловна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кoмплектующих
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2012 09:30 GMT +328.12.2012 09:3028.12.2012 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200077471Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кoмплектующихКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2012 10:0028.12.2012 10:0028.12.2012 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200077471Дата и время вскрытия заявок Поставка кoмплектующихКраснодар
Подведение итогов не позднее
29.12.2012 23:5929.12.2012 23:5929.12.2012 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200077471Подведение итогов не позднее Поставка кoмплектующихКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кoмплектующих
Начальная цена
499 527,26
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
30
Документация лота
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