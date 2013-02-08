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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31200090260
Уникальный номер закупки
12_2_8531
Наименование закупки
Выполнение капитального ремонта, текущего ремонта и технического обслуживания автотранспортной техники для нужд ООО ""Газпром трансгаз Екатеринбург"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.12.2012 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Лот № 1 Капитальный ремонт отечественной автотракторной и дорожно-строительной техники.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.02.2013 12:00 GMT +308.02.2013 12:0008.02.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200090260Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1 Капитальный ремонт отечественной автотракторной и дорожно-строительной техники.Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.02.2013 14:1011.02.2013 14:1011.02.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200090260Дата и время вскрытия заявок Лот № 1 Капитальный ремонт отечественной автотракторной и дорожно-строительной техники.Москва
Подведение итогов не позднее
01.03.2013 23:5901.03.2013 23:5901.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200090260Подведение итогов не позднее Лот № 1 Капитальный ремонт отечественной автотракторной и дорожно-строительной техники.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 1 Капитальный ремонт отечественной автотракторной и дорожно-строительной техники.
Начальная цена
73 750 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
50.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот № 2 Капитальный ремонт импортной строительно-дорожной техники.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.02.2013 12:00 GMT +308.02.2013 12:0008.02.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200090260Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 2 Капитальный ремонт импортной строительно-дорожной техники.Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.02.2013 14:1011.02.2013 14:1011.02.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200090260Дата и время вскрытия заявок Лот № 2 Капитальный ремонт импортной строительно-дорожной техники.Москва
Подведение итогов не позднее
01.03.2013 23:5901.03.2013 23:5901.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200090260Подведение итогов не позднее Лот № 2 Капитальный ремонт импортной строительно-дорожной техники.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 2 Капитальный ремонт импортной строительно-дорожной техники.
Начальная цена
23 600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот № 3 Текущий ремонт и Техническое обслуживание импортной строительно-дорожной техники.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.02.2013 12:00 GMT +308.02.2013 12:0008.02.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200090260Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 3 Текущий ремонт и Техническое обслуживание импортной строительно-дорожной техники.Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.02.2013 14:1011.02.2013 14:1011.02.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200090260Дата и время вскрытия заявок Лот № 3 Текущий ремонт и Техническое обслуживание импортной строительно-дорожной техники.Москва
Подведение итогов не позднее
01.03.2013 23:5901.03.2013 23:5901.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200090260Подведение итогов не позднее Лот № 3 Текущий ремонт и Техническое обслуживание импортной строительно-дорожной техники.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 3 Текущий ремонт и Техническое обслуживание импортной строительно-дорожной техники.
Начальная цена
10 620 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
50.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот № 4 Текущий ремонт и техническое обслуживание автотракторной и дорожно-строительной техники.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.02.2013 12:00 GMT +308.02.2013 12:0008.02.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200090260Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 4 Текущий ремонт и техническое обслуживание автотракторной и дорожно-строительной техники.Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.02.2013 14:1011.02.2013 14:1011.02.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200090260Дата и время вскрытия заявок Лот № 4 Текущий ремонт и техническое обслуживание автотракторной и дорожно-строительной техники.Москва
Подведение итогов не позднее
01.03.2013 23:5901.03.2013 23:5901.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200090260Подведение итогов не позднее Лот № 4 Текущий ремонт и техническое обслуживание автотракторной и дорожно-строительной техники.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 4 Текущий ремонт и техническое обслуживание автотракторной и дорожно-строительной техники.
Начальная цена
44 840 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
50.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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