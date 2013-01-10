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Номер извещения
31200075411
Уникальный номер закупки
12-7-0449
Наименование закупки
Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка нормативной документации, обеспечивающей внедрение технологий высокоэффективного компримирования газа» для нужд ОАО «Газпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.12.2012 11:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие
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Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка нормативной документации, обеспечивающей внедрение технологий высокоэффективного компримирования газа» для нужд ОАО «Газпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.01.2013 12:00 GMT +310.01.2013 12:0010.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200075411Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка нормативной документации, обеспечивающей внедрение технологий высокоэффективного компримирования газа» для нужд ОАО «Газпром»Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.01.2013 15:3511.01.2013 15:3511.01.2013 15:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200075411Дата и время вскрытия заявок Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка нормативной документации, обеспечивающей внедрение технологий высокоэффективного компримирования газа» для нужд ОАО «Газпром»Москва
Подведение итогов не позднее
23.04.2013 23:5923.04.2013 23:5923.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200075411Подведение итогов не позднее Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка нормативной документации, обеспечивающей внедрение технологий высокоэффективного компримирования газа» для нужд ОАО «Газпром»Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
23.04.201323.04.2013 23:5923.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200075411Подведение итогов не позднее Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка нормативной документации, обеспечивающей внедрение технологий высокоэффективного компримирования газа» для нужд ОАО «Газпром»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка нормативной документации, обеспечивающей внедрение технологий высокоэффективного компримирования газа» для нужд ОАО «Газпром»
Начальная цена
11 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
73.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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