www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31200075441
Уникальный номер закупки
12-7-0064
Наименование закупки
Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка требований к содержанию типового раздела проектной документации "Достижения научно-технического прогресса. Новые технические решения и их экономическая эффективность"» для нужд ОАО «Газпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.12.2012 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка требований к содержанию типового раздела проектной документации "Достижения научно-технического прогресса. Новые технические решения и их экономическая эффективность» для нужд ОАО «Газпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2012 12:00 GMT +325.12.2012 12:0025.12.2012 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200075441Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка требований к содержанию типового раздела проектной документации "Достижения научно-технического прогресса. Новые технические решения и их экономическая эффективность» для нужд ОАО «Газпром»Москва
Дата и время вскрытия заявок
26.12.2012 14:1026.12.2012 14:1026.12.2012 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200075441Дата и время вскрытия заявок Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка требований к содержанию типового раздела проектной документации "Достижения научно-технического прогресса. Новые технические решения и их экономическая эффективность» для нужд ОАО «Газпром»Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2013 23:5925.01.2013 23:5925.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200075441Подведение итогов не позднее Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка требований к содержанию типового раздела проектной документации "Достижения научно-технического прогресса. Новые технические решения и их экономическая эффективность» для нужд ОАО «Газпром»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.01.201325.01.2013 23:5925.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200075441Подведение итогов не позднее Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка требований к содержанию типового раздела проектной документации "Достижения научно-технического прогресса. Новые технические решения и их экономическая эффективность» для нужд ОАО «Газпром»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка требований к содержанию типового раздела проектной документации "Достижения научно-технического прогресса. Новые технические решения и их экономическая эффективность» для нужд ОАО «Газпром»
Начальная цена
40 120 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
73.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.