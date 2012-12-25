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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31200072002
Уникальный номер закупки
12-2-7496
Наименование закупки
Поставкаполиграфической продукции для производственно-эксплуатационных нужд
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.12.2012 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Контактный телефон
+7 495 817-00-22 доб. 2
Факс
+7 495 917-93-30
Адрес электронной почты
a.Selyutina@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Селютина Александра Александровна
Место рассмотрения предложений
поселок Газопровод
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка полиграфической продукции для производственно-эксплуатационных нужд
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2012 10:00 GMT +325.12.2012 10:0025.12.2012 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200072002Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полиграфической продукции для производственно-эксплуатационных нужд поселок Газопровод
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2012 10:0025.12.2012 10:0025.12.2012 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200072002Дата и время вскрытия заявок Поставка полиграфической продукции для производственно-эксплуатационных нужд поселок Газопровод
Подведение итогов не позднее
14.03.2013 23:5914.03.2013 23:5914.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200072002Подведение итогов не позднее Поставка полиграфической продукции для производственно-эксплуатационных нужд поселок Газопровод
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка полиграфической продукции для производственно-эксплуатационных нужд
Начальная цена
1 862 370,03
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Отсутствуют
22.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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