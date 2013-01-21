www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31200071968
Уникальный номер закупки
12-2-8775
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию автобусов и грузовых автотранспортных средств марки «Скания», «Мерседес» ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2013 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.12.2012 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава
Контактный телефон
+7 812 455-13-19
Факс
+7 812 455-13-20
Адрес электронной почты
ssemenist@spb.ltg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семенист Сергей Яковлевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию автобусов и грузовых автотранспортных средств марки «Скания», «Мерседес» ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2013 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.01.2013 14:00 GMT +321.01.2013 14:0021.01.2013 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200071968Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию автобусов и грузовых автотранспортных средств марки «Скания», «Мерседес» ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2013 году Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
22.01.2013 10:0022.01.2013 10:0022.01.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200071968Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию автобусов и грузовых автотранспортных средств марки «Скания», «Мерседес» ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2013 году Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
31.01.2013 23:5931.01.2013 23:5931.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200071968Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию автобусов и грузовых автотранспортных средств марки «Скания», «Мерседес» ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2013 году Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.01.201331.01.2013 23:5931.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200071968Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию автобусов и грузовых автотранспортных средств марки «Скания», «Мерседес» ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2013 году Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию автобусов и грузовых автотранспортных средств марки «Скания», «Мерседес» ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2013 году
Начальная цена
6 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2
196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава
Отсутствуют
50.2
Документация лота
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.