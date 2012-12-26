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Номер извещения
31200075234
Уникальный номер закупки
12-2-7326
Наименование закупки
Приобретение светлых нефтепродуктов для ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (заправка по пластиковым картам)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.12.2012 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Почтовый адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Контактный телефон
+7 3496 36-91-37
Факс
+7 3496 36-31-48
Адрес электронной почты
korsakov@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Корсаков Вадим Викторович
Место рассмотрения предложений
Ноябрьск
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Приобретение светлых нефтепродуктов для ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (заправка по пластиковым картам) (007)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.12.2012 10:00 GMT +326.12.2012 10:0026.12.2012 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200075234Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение светлых нефтепродуктов для ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (заправка по пластиковым картам) (007)Ноябрьск
Дата и время вскрытия заявок
26.12.2012 10:0026.12.2012 10:0026.12.2012 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200075234Дата и время вскрытия заявок Приобретение светлых нефтепродуктов для ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (заправка по пластиковым картам) (007)Ноябрьск
Подведение итогов не позднее
26.12.2012 21:5926.12.2012 21:5926.12.2012 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200075234Подведение итогов не позднее Приобретение светлых нефтепродуктов для ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (заправка по пластиковым картам) (007)Ноябрьск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение светлых нефтепродуктов для ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (заправка по пластиковым картам) (007)
Начальная цена
5 999 718,61
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Отсутствуют
50.5
Документация лота
Кол-во: 174830
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