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Номер извещения
31200078371
Уникальный номер закупки
12-2-9128
Наименование закупки
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.12.2012 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-60-83
Факс
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Адрес электронной почты
vahrushev@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Килин Андрей Александрович
Место рассмотрения предложений
Чайковский
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Техническое обслуживание и текущий ремонт гусеничных тягачей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2013 12:00 GMT +315.01.2013 12:0015.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200078371Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и текущий ремонт гусеничных тягачейЧайковский
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2013 12:0015.01.2013 12:0015.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200078371Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и текущий ремонт гусеничных тягачейЧайковский
Подведение итогов не позднее
18.02.2013 21:5918.02.2013 21:5918.02.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200078371Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и текущий ремонт гусеничных тягачейЧайковский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и текущий ремонт гусеничных тягачей
Начальная цена
2 124 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Отсутствуют
Документация лота
Техническое обслуживанию и текущий ремонт экскаваторов и гидроэлементов СДТ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2013 12:00 GMT +315.01.2013 12:0015.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200078371Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживанию и текущий ремонт экскаваторов и гидроэлементов СДТЧайковский
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2013 12:0015.01.2013 12:0015.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200078371Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживанию и текущий ремонт экскаваторов и гидроэлементов СДТЧайковский
Подведение итогов не позднее
18.02.2013 21:5918.02.2013 21:5918.02.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200078371Подведение итогов не позднее Техническое обслуживанию и текущий ремонт экскаваторов и гидроэлементов СДТЧайковский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживанию и текущий ремонт экскаваторов и гидроэлементов СДТ
Начальная цена
2 360 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Отсутствуют
Документация лота
Техническое обслуживанию и текущий ремонт строительно-дорожной техники на базе тракторов К-700, 701
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2013 12:00 GMT +315.01.2013 12:0015.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200078371Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживанию и текущий ремонт строительно-дорожной техники на базе тракторов К-700, 701Чайковский
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2013 12:0015.01.2013 12:0015.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200078371Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживанию и текущий ремонт строительно-дорожной техники на базе тракторов К-700, 701Чайковский
Подведение итогов не позднее
18.02.2013 21:5918.02.2013 21:5918.02.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200078371Подведение итогов не позднее Техническое обслуживанию и текущий ремонт строительно-дорожной техники на базе тракторов К-700, 701Чайковский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживанию и текущий ремонт строительно-дорожной техники на базе тракторов К-700, 701
Начальная цена
2 360 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Отсутствуют
Документация лота
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