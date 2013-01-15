ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ КРАЗ, МАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ, АВТОБУСОВ ПАЗ, КАВЗ, ЛАЗ, МАЗ

Капитальный ремонт утилизационных теплообменников УТ-52 для ГТУ OPRA DTG 1.8/2GL в количестве 6 шт., установленных на опасном производственном объекте - теплоэлектростанция (ТЭС) (1-й очереди строительства, 4-го пускового комплекса ГТЦ ПАО "Газпром"), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Ачипсинская д. 6, стр.11 для нужд ООО «Свод Интернешнл» Д.У. 0001/22/5.4/0002893/Свод Интер/К/ГОС/Э/27.01.2022