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Номер извещения
31200071313
Уникальный номер закупки
12-2-6816
Наименование закупки
Поставка аэродромного пожарного автомобиля АА-13/60 для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.12.2012 11:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
Почтовый адрес
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Контактный телефон
+7 495 719-54-16
Факс
+7 495 719-11-83
Адрес электронной почты
tender@gazavia.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горовая Екатерина Васильевна
Место рассмотрения предложений
117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32
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Поставка аэродромного пожарного автомобиля АА-13/60 для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2012 15:00 GMT +325.12.2012 15:0025.12.2012 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200071313Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аэродромного пожарного автомобиля АА-13/60 для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2012 15:0025.12.2012 15:0025.12.2012 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200071313Дата и время вскрытия заявок Поставка аэродромного пожарного автомобиля АА-13/60 для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32
Подведение итогов не позднее
28.12.2012 23:5928.12.2012 23:5928.12.2012 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200071313Подведение итогов не позднее Поставка аэродромного пожарного автомобиля АА-13/60 для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.12.201228.12.2012 23:5928.12.2012 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200071313Подведение итогов не позднее Поставка аэродромного пожарного автомобиля АА-13/60 для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аэродромного пожарного автомобиля АА-13/60 для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
Начальная цена
16 568 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
34.10.5
Документация лота
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