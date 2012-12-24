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Номер извещения
31200070781
Уникальный номер закупки
12-2-11105
Наименование закупки
Право заключения договора: «Услуги по обслуживанию и уборке зданий, помещений, объектов Камчатского ГПУ».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.12.2012 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Почтовый адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Контактный телефон
+7 3496 36-90-33
Факс
+7 3496 36-31-48
Адрес электронной почты
tender@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мелентьева Виолетта Сергеевна
Место рассмотрения предложений
по месту нахождения Организатора по адресу: 629805, ЯНАО, г.Ноябрьск, ул.Республики, 20, Конференц-зал.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по обслуживанию и уборке зданий, помещений, объектов Камчатского ГПУ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2012 11:00 GMT +324.12.2012 11:0024.12.2012 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200070781Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по обслуживанию и уборке зданий, помещений, объектов Камчатского ГПУпо месту нахождения Организатора по адресу: 629805, ЯНАО, г.Ноябрьск, ул.Республики, 20, Конференц-зал.
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2012 11:0024.12.2012 11:0024.12.2012 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200070781Дата и время вскрытия заявок Услуги по обслуживанию и уборке зданий, помещений, объектов Камчатского ГПУпо месту нахождения Организатора по адресу: 629805, ЯНАО, г.Ноябрьск, ул.Республики, 20, Конференц-зал.
Подведение итогов не позднее
27.12.2012 21:5927.12.2012 21:5927.12.2012 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200070781Подведение итогов не позднее Услуги по обслуживанию и уборке зданий, помещений, объектов Камчатского ГПУпо месту нахождения Организатора по адресу: 629805, ЯНАО, г.Ноябрьск, ул.Республики, 20, Конференц-зал.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.12.201227.12.2012 21:5927.12.2012 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200070781Подведение итогов не позднее Услуги по обслуживанию и уборке зданий, помещений, объектов Камчатского ГПУпо месту нахождения Организатора по адресу: 629805, ЯНАО, г.Ноябрьск, ул.Республики, 20, Конференц-зал.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по обслуживанию и уборке зданий, помещений, объектов Камчатского ГПУ
Начальная цена
35 100 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Отсутствуют
74.70.1
Документация лота
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