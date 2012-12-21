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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31200069340
Уникальный номер закупки
12_2_9519
Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению транспортных средств с экипажем (44 единицы автотранспорта: автобусы, специальная техника, грузопассажирский транспорт) для нужд Надымского филиала ООО «Газпром энерго»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.12.2012 15:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Оказание услуг по предоставлению транспортных средств с экипажем (44 единицы автотранспорта: автобусы, специальная техника, грузопассажирский транспорт) для нужд Надымского филиала ООО «Газпром энерго»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.12.2012 12:00 GMT +321.12.2012 12:0021.12.2012 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200069340Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению транспортных средств с экипажем (44 единицы автотранспорта: автобусы, специальная техника, грузопассажирский транспорт) для нужд Надымского филиала ООО «Газпром энерго» Москва
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2012 14:0524.12.2012 14:0524.12.2012 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200069340Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению транспортных средств с экипажем (44 единицы автотранспорта: автобусы, специальная техника, грузопассажирский транспорт) для нужд Надымского филиала ООО «Газпром энерго» Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2013 23:5925.01.2013 23:5925.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069340Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению транспортных средств с экипажем (44 единицы автотранспорта: автобусы, специальная техника, грузопассажирский транспорт) для нужд Надымского филиала ООО «Газпром энерго» Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.01.201325.01.2013 23:5925.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069340Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению транспортных средств с экипажем (44 единицы автотранспорта: автобусы, специальная техника, грузопассажирский транспорт) для нужд Надымского филиала ООО «Газпром энерго» Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению транспортных средств с экипажем (44 единицы автотранспорта: автобусы, специальная техника, грузопассажирский транспорт) для нужд Надымского филиала ООО «Газпром энерго»
Начальная цена
99 542 041,06
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром энерго»
Все закупки и тендеры «Газпром энерго»
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
Отсутствуют
60.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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