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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31200069332
Уникальный номер закупки
12_2_9515
Наименование закупки
Оказание услуг по транспортному обеспечению Уренгойского филиала авиатранспортом для нужд ООО «Газпром энерго»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.12.2012 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг для нужд Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго» по доставке вахтового персонала авиатранспортом – авиарейсы.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.12.2012 12:00 GMT +319.12.2012 12:0019.12.2012 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200069332Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг для нужд Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго» по доставке вахтового персонала авиатранспортом – авиарейсы.Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.12.2012 14:4020.12.2012 14:4020.12.2012 14:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200069332Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг для нужд Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго» по доставке вахтового персонала авиатранспортом – авиарейсы.Москва
Подведение итогов не позднее
28.12.2012 23:5928.12.2012 23:5928.12.2012 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069332Подведение итогов не позднее Оказание услуг для нужд Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго» по доставке вахтового персонала авиатранспортом – авиарейсы.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг для нужд Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго» по доставке вахтового персонала авиатранспортом – авиарейсы.
Начальная цена
203 593 532,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром энерго»
Все закупки и тендеры «Газпром энерго»
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
Отсутствуют
62.10.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот 2. Оказание услуг для нужд Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго» по доставке вахтового персонала авиатранспортом – квота мест.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.12.2012 12:00 GMT +319.12.2012 12:0019.12.2012 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200069332Дата и время окончания срока приема заявок Лот 2. Оказание услуг для нужд Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго» по доставке вахтового персонала авиатранспортом – квота мест.Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.12.2012 14:4020.12.2012 14:4020.12.2012 14:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200069332Дата и время вскрытия заявок Лот 2. Оказание услуг для нужд Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго» по доставке вахтового персонала авиатранспортом – квота мест.Москва
Подведение итогов не позднее
28.12.2012 23:5928.12.2012 23:5928.12.2012 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069332Подведение итогов не позднее Лот 2. Оказание услуг для нужд Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго» по доставке вахтового персонала авиатранспортом – квота мест.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 2. Оказание услуг для нужд Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго» по доставке вахтового персонала авиатранспортом – квота мест.
Начальная цена
16 551 157,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром энерго»
Все закупки и тендеры «Газпром энерго»
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
Отсутствуют
62.10.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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