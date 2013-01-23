Лот 1

Выполнение комплекса действий по подготовке документации, необходимой для оформления и заключения договоров аренды ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» на земельные участки на территории Калининградской, Новгородской и Ленинградской областей, необходимые для проведения капитального ремонта ГО на ГРС «Калининград-1» с 0,3 по 2,9 км., МГ «Валдай-Псков-Рига» с 103.8 по 117 км, МГ «Ленинград-Выборг-Госграница 1» с 109,7 по 134 км.