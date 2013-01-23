www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31200069359
Уникальный номер закупки
12-2-8738
Наименование закупки
Выполнение комплекса действий по подготовке документации, необходимой для оформления и заключения договоров аренды для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.12.2012 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение комплекса действий по подготовке документации, необходимой для оформления и заключения договоров аренды ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» на земельные участки на территории Калининградской, Новгородской и Ленинградской областей, необходимые для проведения капитального ремонта ГО на ГРС «Калининград-1» с 0,3 по 2,9 км., МГ «Валдай-Псков-Рига» с 103.8 по 117 км, МГ «Ленинград-Выборг-Госграница 1» с 109,7 по 134 км.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.01.2013 12:00 GMT +323.01.2013 12:0023.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200069359Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса действий по подготовке документации, необходимой для оформления и заключения договоров аренды ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» на земельные участки на территории Калининградской, Новгородской и Ленинградской областей, необходимые для проведения капитального ремонта ГО на ГРС «Калининград-1» с 0,3 по 2,9 км., МГ «Валдай-Псков-Рига» с 103.8 по 117 км, МГ «Ленинград-Выборг-Госграница 1» с 109,7 по 134 км.Москва
Дата и время вскрытия заявок
24.01.2013 14:2524.01.2013 14:2524.01.2013 14:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200069359Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса действий по подготовке документации, необходимой для оформления и заключения договоров аренды ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» на земельные участки на территории Калининградской, Новгородской и Ленинградской областей, необходимые для проведения капитального ремонта ГО на ГРС «Калининград-1» с 0,3 по 2,9 км., МГ «Валдай-Псков-Рига» с 103.8 по 117 км, МГ «Ленинград-Выборг-Госграница 1» с 109,7 по 134 км.Москва
Подведение итогов не позднее
08.02.2013 23:5908.02.2013 23:5908.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069359Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса действий по подготовке документации, необходимой для оформления и заключения договоров аренды ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» на земельные участки на территории Калининградской, Новгородской и Ленинградской областей, необходимые для проведения капитального ремонта ГО на ГРС «Калининград-1» с 0,3 по 2,9 км., МГ «Валдай-Псков-Рига» с 103.8 по 117 км, МГ «Ленинград-Выборг-Госграница 1» с 109,7 по 134 км.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.02.201308.02.2013 23:5908.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069359Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса действий по подготовке документации, необходимой для оформления и заключения договоров аренды ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» на земельные участки на территории Калининградской, Новгородской и Ленинградской областей, необходимые для проведения капитального ремонта ГО на ГРС «Калининград-1» с 0,3 по 2,9 км., МГ «Валдай-Псков-Рига» с 103.8 по 117 км, МГ «Ленинград-Выборг-Госграница 1» с 109,7 по 134 км.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса действий по подготовке документации, необходимой для оформления и заключения договоров аренды ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» на земельные участки на территории Калининградской, Новгородской и Ленинградской областей, необходимые для проведения капитального ремонта ГО на ГРС «Калининград-1» с 0,3 по 2,9 км., МГ «Валдай-Псков-Рига» с 103.8 по 117 км, МГ «Ленинград-Выборг-Госграница 1» с 109,7 по 134 км.
Начальная цена
3 189 664,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2
196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава
Отсутствуют
74.84
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Выполнение комплекса действий по подготовке документации, необходимой для оформления и заключения договоров аренды ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» на лесные участки на территории Новгородской и Ленинградской областей, необходимые для проведения капитального ремонта МГ «Валдай-Псков-Рига» с 103.8 по 117 км, МГ «Ленинград-Выборг-Госграница 1» с 109,7 по 134 км.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.01.2013 12:00 GMT +323.01.2013 12:0023.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200069359Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса действий по подготовке документации, необходимой для оформления и заключения договоров аренды ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» на лесные участки на территории Новгородской и Ленинградской областей, необходимые для проведения капитального ремонта МГ «Валдай-Псков-Рига» с 103.8 по 117 км, МГ «Ленинград-Выборг-Госграница 1» с 109,7 по 134 км. Москва
Дата и время вскрытия заявок
24.01.2013 14:2524.01.2013 14:2524.01.2013 14:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200069359Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса действий по подготовке документации, необходимой для оформления и заключения договоров аренды ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» на лесные участки на территории Новгородской и Ленинградской областей, необходимые для проведения капитального ремонта МГ «Валдай-Псков-Рига» с 103.8 по 117 км, МГ «Ленинград-Выборг-Госграница 1» с 109,7 по 134 км. Москва
Подведение итогов не позднее
08.02.2013 23:5908.02.2013 23:5908.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069359Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса действий по подготовке документации, необходимой для оформления и заключения договоров аренды ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» на лесные участки на территории Новгородской и Ленинградской областей, необходимые для проведения капитального ремонта МГ «Валдай-Псков-Рига» с 103.8 по 117 км, МГ «Ленинград-Выборг-Госграница 1» с 109,7 по 134 км. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.02.201308.02.2013 23:5908.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069359Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса действий по подготовке документации, необходимой для оформления и заключения договоров аренды ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» на лесные участки на территории Новгородской и Ленинградской областей, необходимые для проведения капитального ремонта МГ «Валдай-Псков-Рига» с 103.8 по 117 км, МГ «Ленинград-Выборг-Госграница 1» с 109,7 по 134 км. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса действий по подготовке документации, необходимой для оформления и заключения договоров аренды ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» на лесные участки на территории Новгородской и Ленинградской областей, необходимые для проведения капитального ремонта МГ «Валдай-Псков-Рига» с 103.8 по 117 км, МГ «Ленинград-Выборг-Госграница 1» с 109,7 по 134 км.
Начальная цена
21 126 054,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2
196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава
Отсутствуют
74.84
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.