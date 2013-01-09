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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31200069346
Уникальный номер закупки
12_2_9314
Наименование закупки
Авиационное обслуживание и воздушные перевозки для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.12.2012 15:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Воздушные перевозки на самолётах Як-40
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.01.2013 12:00 GMT +309.01.2013 12:0009.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200069346Дата и время окончания срока приема заявок Воздушные перевозки на самолётах Як-40Москва
Дата и время вскрытия заявок
10.01.2013 14:1010.01.2013 14:1010.01.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200069346Дата и время вскрытия заявок Воздушные перевозки на самолётах Як-40Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2013 23:5925.01.2013 23:5925.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069346Подведение итогов не позднее Воздушные перевозки на самолётах Як-40Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Воздушные перевозки на самолётах Як-40
Начальная цена
20 179 180,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Отсутствуют
62.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Авиационное обслуживание на вертолётах Ми-8, дежурство. Авиационное обслуживание на вертолётах Ми-2.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.01.2013 12:00 GMT +309.01.2013 12:0009.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200069346Дата и время окончания срока приема заявок Авиационное обслуживание на вертолётах Ми-8, дежурство. Авиационное обслуживание на вертолётах Ми-2.Москва
Дата и время вскрытия заявок
10.01.2013 14:1010.01.2013 14:1010.01.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200069346Дата и время вскрытия заявок Авиационное обслуживание на вертолётах Ми-8, дежурство. Авиационное обслуживание на вертолётах Ми-2.Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2013 23:5925.01.2013 23:5925.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069346Подведение итогов не позднее Авиационное обслуживание на вертолётах Ми-8, дежурство. Авиационное обслуживание на вертолётах Ми-2.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Авиационное обслуживание на вертолётах Ми-8, дежурство. Авиационное обслуживание на вертолётах Ми-2.
Начальная цена
129 919 718,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Отсутствуют
62.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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