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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31200069361
Уникальный номер закупки
12-2-9197
Наименование закупки
Выполнение землеустроительных работ, межевания для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.12.2012 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Межевание, внесение сведений об охранных зонах газопроводов и сооружений на них и оформление соответствующих прав (ЭПУ «Казаньгоргаз»)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.12.2012 12:00 GMT +320.12.2012 12:0020.12.2012 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200069361Дата и время окончания срока приема заявок Межевание, внесение сведений об охранных зонах газопроводов и сооружений на них и оформление соответствующих прав (ЭПУ «Казаньгоргаз»)Москва
Дата и время вскрытия заявок
21.12.2012 14:1521.12.2012 14:1521.12.2012 14:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200069361Дата и время вскрытия заявок Межевание, внесение сведений об охранных зонах газопроводов и сооружений на них и оформление соответствующих прав (ЭПУ «Казаньгоргаз»)Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2013 23:5925.01.2013 23:5925.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069361Подведение итогов не позднее Межевание, внесение сведений об охранных зонах газопроводов и сооружений на них и оформление соответствующих прав (ЭПУ «Казаньгоргаз»)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Межевание, внесение сведений об охранных зонах газопроводов и сооружений на них и оформление соответствующих прав (ЭПУ «Казаньгоргаз»)
Начальная цена
20 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Отсутствуют
74.84
Документация лота
Процедура межевания, постановка на государственный кадастровый учет, внесение сведений об охранных зонах газопроводов и сооружений на них и оформление соответствующих прав ЭПУ «Сабыгаз» и ЭПУ «Нижнекамскгаз»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.12.2012 12:00 GMT +320.12.2012 12:0020.12.2012 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200069361Дата и время окончания срока приема заявок Процедура межевания, постановка на государственный кадастровый учет, внесение сведений об охранных зонах газопроводов и сооружений на них и оформление соответствующих прав ЭПУ «Сабыгаз» и ЭПУ «Нижнекамскгаз»Москва
Дата и время вскрытия заявок
21.12.2012 14:1521.12.2012 14:1521.12.2012 14:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200069361Дата и время вскрытия заявок Процедура межевания, постановка на государственный кадастровый учет, внесение сведений об охранных зонах газопроводов и сооружений на них и оформление соответствующих прав ЭПУ «Сабыгаз» и ЭПУ «Нижнекамскгаз»Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2013 23:5925.01.2013 23:5925.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069361Подведение итогов не позднее Процедура межевания, постановка на государственный кадастровый учет, внесение сведений об охранных зонах газопроводов и сооружений на них и оформление соответствующих прав ЭПУ «Сабыгаз» и ЭПУ «Нижнекамскгаз»Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
25.01.201325.01.2013 23:5925.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069361Подведение итогов не позднее Процедура межевания, постановка на государственный кадастровый учет, внесение сведений об охранных зонах газопроводов и сооружений на них и оформление соответствующих прав ЭПУ «Сабыгаз» и ЭПУ «Нижнекамскгаз»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Процедура межевания, постановка на государственный кадастровый учет, внесение сведений об охранных зонах газопроводов и сооружений на них и оформление соответствующих прав ЭПУ «Сабыгаз» и ЭПУ «Нижнекамскгаз»
Начальная цена
20 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Отсутствуют
74.84
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Постановка на государственный кадастровый учет, внесение сведений об охранных зонах газопроводов и сооружений на них и оформление соответствующих прав (ЭПУ «Елабугагаз» и ЭПУ «Челныгаз»)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.12.2012 12:00 GMT +320.12.2012 12:0020.12.2012 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200069361Дата и время окончания срока приема заявок Постановка на государственный кадастровый учет, внесение сведений об охранных зонах газопроводов и сооружений на них и оформление соответствующих прав (ЭПУ «Елабугагаз» и ЭПУ «Челныгаз»)Москва
Дата и время вскрытия заявок
21.12.2012 14:1521.12.2012 14:1521.12.2012 14:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200069361Дата и время вскрытия заявок Постановка на государственный кадастровый учет, внесение сведений об охранных зонах газопроводов и сооружений на них и оформление соответствующих прав (ЭПУ «Елабугагаз» и ЭПУ «Челныгаз»)Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2013 23:5925.01.2013 23:5925.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069361Подведение итогов не позднее Постановка на государственный кадастровый учет, внесение сведений об охранных зонах газопроводов и сооружений на них и оформление соответствующих прав (ЭПУ «Елабугагаз» и ЭПУ «Челныгаз»)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
25.01.201325.01.2013 23:5925.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069361Подведение итогов не позднее Постановка на государственный кадастровый учет, внесение сведений об охранных зонах газопроводов и сооружений на них и оформление соответствующих прав (ЭПУ «Елабугагаз» и ЭПУ «Челныгаз»)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Постановка на государственный кадастровый учет, внесение сведений об охранных зонах газопроводов и сооружений на них и оформление соответствующих прав (ЭПУ «Елабугагаз» и ЭПУ «Челныгаз»)
Начальная цена
20 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Отсутствуют
74.84
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Землеустроительные работы, процедура межевания, постановка на государственный кадастровый учет, внесение сведений об охранных зонах газопроводов и сооружений на них (ЭПУ «Бугульмагаз» и ЭПУ «Нурлатгаз»)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.12.2012 12:00 GMT +320.12.2012 12:0020.12.2012 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200069361Дата и время окончания срока приема заявок Землеустроительные работы, процедура межевания, постановка на государственный кадастровый учет, внесение сведений об охранных зонах газопроводов и сооружений на них (ЭПУ «Бугульмагаз» и ЭПУ «Нурлатгаз»)Москва
Дата и время вскрытия заявок
21.12.2012 14:1521.12.2012 14:1521.12.2012 14:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200069361Дата и время вскрытия заявок Землеустроительные работы, процедура межевания, постановка на государственный кадастровый учет, внесение сведений об охранных зонах газопроводов и сооружений на них (ЭПУ «Бугульмагаз» и ЭПУ «Нурлатгаз»)Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2013 23:5925.01.2013 23:5925.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069361Подведение итогов не позднее Землеустроительные работы, процедура межевания, постановка на государственный кадастровый учет, внесение сведений об охранных зонах газопроводов и сооружений на них (ЭПУ «Бугульмагаз» и ЭПУ «Нурлатгаз»)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
25.01.201325.01.2013 23:5925.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069361Подведение итогов не позднее Землеустроительные работы, процедура межевания, постановка на государственный кадастровый учет, внесение сведений об охранных зонах газопроводов и сооружений на них (ЭПУ «Бугульмагаз» и ЭПУ «Нурлатгаз»)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Землеустроительные работы, процедура межевания, постановка на государственный кадастровый учет, внесение сведений об охранных зонах газопроводов и сооружений на них (ЭПУ «Бугульмагаз» и ЭПУ «Нурлатгаз»)
Начальная цена
20 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Отсутствуют
74.84
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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