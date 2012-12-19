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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31200069344
Уникальный номер закупки
12_2_9407
Наименование закупки
Оказание услуг по воздушному патрулированию трасс газопроводов для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.12.2012 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Услуги по воздушному патрулированию трасс газопроводов эксплуатируемых ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» вертолётом МИ-8 Т объёмом 900 лётных часов и вертолётом МИ-8 МТВ повышенной комфортности в пассажирской комплектации объёмом 300 лётных часов (Базировка - ГУП СК «Международный аэропорт Ставрополь»).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.12.2012 12:00 GMT +319.12.2012 12:0019.12.2012 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200069344Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по воздушному патрулированию трасс газопроводов эксплуатируемых ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» вертолётом МИ-8 Т объёмом 900 лётных часов и вертолётом МИ-8 МТВ повышенной комфортности в пассажирской комплектации объёмом 300 лётных часов (Базировка - ГУП СК «Международный аэропорт Ставрополь»).Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.12.2012 14:2520.12.2012 14:2520.12.2012 14:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200069344Дата и время вскрытия заявок Услуги по воздушному патрулированию трасс газопроводов эксплуатируемых ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» вертолётом МИ-8 Т объёмом 900 лётных часов и вертолётом МИ-8 МТВ повышенной комфортности в пассажирской комплектации объёмом 300 лётных часов (Базировка - ГУП СК «Международный аэропорт Ставрополь»).Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2013 23:5925.01.2013 23:5925.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069344Подведение итогов не позднее Услуги по воздушному патрулированию трасс газопроводов эксплуатируемых ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» вертолётом МИ-8 Т объёмом 900 лётных часов и вертолётом МИ-8 МТВ повышенной комфортности в пассажирской комплектации объёмом 300 лётных часов (Базировка - ГУП СК «Международный аэропорт Ставрополь»).Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.01.201325.01.2013 23:5925.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069344Подведение итогов не позднее Услуги по воздушному патрулированию трасс газопроводов эксплуатируемых ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» вертолётом МИ-8 Т объёмом 900 лётных часов и вертолётом МИ-8 МТВ повышенной комфортности в пассажирской комплектации объёмом 300 лётных часов (Базировка - ГУП СК «Международный аэропорт Ставрополь»).Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по воздушному патрулированию трасс газопроводов эксплуатируемых ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» вертолётом МИ-8 Т объёмом 900 лётных часов и вертолётом МИ-8 МТВ повышенной комфортности в пассажирской комплектации объёмом 300 лётных часов (Базировка - ГУП СК «Международный аэропорт Ставрополь»).
Начальная цена
126 405 966,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Адрес местонахождения
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Отсутствуют
62.20
Документация лота
Услуги по воздушному патрулированию трасс газопроводов эксплуатируемых ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» вертолётом МИ-8 Т объёмом 900 лётных часов (Базировка - Вертолётная площадка КС «Зензели», Астраханская область, Лиманский район, с.Зензели)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.12.2012 12:00 GMT +319.12.2012 12:0019.12.2012 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200069344Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по воздушному патрулированию трасс газопроводов эксплуатируемых ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» вертолётом МИ-8 Т объёмом 900 лётных часов (Базировка - Вертолётная площадка КС «Зензели», Астраханская область, Лиманский район, с.Зензели)Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.12.2012 14:2520.12.2012 14:2520.12.2012 14:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200069344Дата и время вскрытия заявок Услуги по воздушному патрулированию трасс газопроводов эксплуатируемых ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» вертолётом МИ-8 Т объёмом 900 лётных часов (Базировка - Вертолётная площадка КС «Зензели», Астраханская область, Лиманский район, с.Зензели)Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2013 23:5925.01.2013 23:5925.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069344Подведение итогов не позднее Услуги по воздушному патрулированию трасс газопроводов эксплуатируемых ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» вертолётом МИ-8 Т объёмом 900 лётных часов (Базировка - Вертолётная площадка КС «Зензели», Астраханская область, Лиманский район, с.Зензели)Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.01.201325.01.2013 23:5925.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069344Подведение итогов не позднее Услуги по воздушному патрулированию трасс газопроводов эксплуатируемых ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» вертолётом МИ-8 Т объёмом 900 лётных часов (Базировка - Вертолётная площадка КС «Зензели», Астраханская область, Лиманский район, с.Зензели)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по воздушному патрулированию трасс газопроводов эксплуатируемых ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» вертолётом МИ-8 Т объёмом 900 лётных часов (Базировка - Вертолётная площадка КС «Зензели», Астраханская область, Лиманский район, с.Зензели)
Начальная цена
91 766 358,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Адрес местонахождения
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Отсутствуют
62.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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