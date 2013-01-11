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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31200069363
Уникальный номер закупки
12-2-9151
Наименование закупки
Оказание услуг общественного питания и торгового обслуживания для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.12.2012 14:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации общественного питания и торгового обслуживания ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2013 12:00 GMT +311.01.2013 12:0011.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200069363Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации общественного питания и торгового обслуживания ООО «Газпром трансгаз Волгоград»Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.01.2013 12:3014.01.2013 12:3014.01.2013 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200069363Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации общественного питания и торгового обслуживания ООО «Газпром трансгаз Волгоград»Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2013 23:5925.01.2013 23:5925.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069363Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации общественного питания и торгового обслуживания ООО «Газпром трансгаз Волгоград»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации общественного питания и торгового обслуживания ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Начальная цена
65 390 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром трансгаз Волгоград
Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград
Адрес местонахождения
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Отсутствуют
55.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание услуг по организации горячего питания и обслуживания работников сухим пайком при производстве ремонтных и аварийных работ ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2013 12:00 GMT +311.01.2013 12:0011.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200069363Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации горячего питания и обслуживания работников сухим пайком при производстве ремонтных и аварийных работ ООО «Газпром трансгаз Волгоград»Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.01.2013 12:3014.01.2013 12:3014.01.2013 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200069363Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации горячего питания и обслуживания работников сухим пайком при производстве ремонтных и аварийных работ ООО «Газпром трансгаз Волгоград»Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2013 23:5925.01.2013 23:5925.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069363Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации горячего питания и обслуживания работников сухим пайком при производстве ремонтных и аварийных работ ООО «Газпром трансгаз Волгоград»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.01.201325.01.2013 23:5925.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069363Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации горячего питания и обслуживания работников сухим пайком при производстве ремонтных и аварийных работ ООО «Газпром трансгаз Волгоград»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации горячего питания и обслуживания работников сухим пайком при производстве ремонтных и аварийных работ ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Начальная цена
4 276 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром трансгаз Волгоград
Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград
Адрес местонахождения
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Отсутствуют
55.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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