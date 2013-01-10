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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31200069350
Уникальный номер закупки
12_2_8816
Наименование закупки
Услуги по бронированию, оформлению и продажам проездных документов для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.12.2012 08:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по бронированию мест и оформлению железнодорожных проездных документов на поезда дальнего и пригородного сообщения, по организации перевозки работников в отдельном пассажирском вагоне.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.01.2013 12:00 GMT +310.01.2013 12:0010.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200069350Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по бронированию мест и оформлению железнодорожных проездных документов на поезда дальнего и пригородного сообщения, по организации перевозки работников в отдельном пассажирском вагоне.Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.01.2013 14:0511.01.2013 14:0511.01.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200069350Дата и время вскрытия заявок Услуги по бронированию мест и оформлению железнодорожных проездных документов на поезда дальнего и пригородного сообщения, по организации перевозки работников в отдельном пассажирском вагоне.Москва
Подведение итогов не позднее
15.03.2013 23:5915.03.2013 23:5915.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069350Подведение итогов не позднее Услуги по бронированию мест и оформлению железнодорожных проездных документов на поезда дальнего и пригородного сообщения, по организации перевозки работников в отдельном пассажирском вагоне.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.03.201315.03.2013 23:5915.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069350Подведение итогов не позднее Услуги по бронированию мест и оформлению железнодорожных проездных документов на поезда дальнего и пригородного сообщения, по организации перевозки работников в отдельном пассажирском вагоне.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по бронированию мест и оформлению железнодорожных проездных документов на поезда дальнего и пригородного сообщения, по организации перевозки работников в отдельном пассажирском вагоне.
Начальная цена
111 820 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Предоставление услуг по оформлению продажи авиаперевозок работникам ООО «Газпром трансгаз Ухта» и членам их семей к месту отдыха и обратно, а так же работникам следующим в командировку и обратно.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.01.2013 12:00 GMT +310.01.2013 12:0010.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200069350Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг по оформлению продажи авиаперевозок работникам ООО «Газпром трансгаз Ухта» и членам их семей к месту отдыха и обратно, а так же работникам следующим в командировку и обратно.Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.01.2013 14:0511.01.2013 14:0511.01.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200069350Дата и время вскрытия заявок Предоставление услуг по оформлению продажи авиаперевозок работникам ООО «Газпром трансгаз Ухта» и членам их семей к месту отдыха и обратно, а так же работникам следующим в командировку и обратно.Москва
Подведение итогов не позднее
15.03.2013 23:5915.03.2013 23:5915.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069350Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по оформлению продажи авиаперевозок работникам ООО «Газпром трансгаз Ухта» и членам их семей к месту отдыха и обратно, а так же работникам следующим в командировку и обратно.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.03.201315.03.2013 23:5915.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069350Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по оформлению продажи авиаперевозок работникам ООО «Газпром трансгаз Ухта» и членам их семей к месту отдыха и обратно, а так же работникам следующим в командировку и обратно.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление услуг по оформлению продажи авиаперевозок работникам ООО «Газпром трансгаз Ухта» и членам их семей к месту отдыха и обратно, а так же работникам следующим в командировку и обратно.
Начальная цена
83 690 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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