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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31200069353
Уникальный номер закупки
12_2_8478
Наименование закупки
Оказание автотранспортных услуг для нужд Камчатского газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.12.2012 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Оказание автотранспортных услуг пассажирским транспортом для нужд Камчатского ГПУ ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.12.2012 12:00 GMT +319.12.2012 12:0019.12.2012 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200069353Дата и время окончания срока приема заявок Оказание автотранспортных услуг пассажирским транспортом для нужд Камчатского ГПУ ООО «Газпром добыча Ноябрьск».Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.12.2012 14:1020.12.2012 14:1020.12.2012 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200069353Дата и время вскрытия заявок Оказание автотранспортных услуг пассажирским транспортом для нужд Камчатского ГПУ ООО «Газпром добыча Ноябрьск».Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2013 23:5925.01.2013 23:5925.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069353Подведение итогов не позднее Оказание автотранспортных услуг пассажирским транспортом для нужд Камчатского ГПУ ООО «Газпром добыча Ноябрьск».Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание автотранспортных услуг пассажирским транспортом для нужд Камчатского ГПУ ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
Начальная цена
30 965 607,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Отсутствуют
60.2
Документация лота
Оказание автотранспортных услуг легковым транспортом для нужд Камчатского ГПУ ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.12.2012 12:00 GMT +319.12.2012 12:0019.12.2012 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200069353Дата и время окончания срока приема заявок Оказание автотранспортных услуг легковым транспортом для нужд Камчатского ГПУ ООО «Газпром добыча Ноябрьск».Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.12.2012 14:1020.12.2012 14:1020.12.2012 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200069353Дата и время вскрытия заявок Оказание автотранспортных услуг легковым транспортом для нужд Камчатского ГПУ ООО «Газпром добыча Ноябрьск».Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2013 23:5925.01.2013 23:5925.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069353Подведение итогов не позднее Оказание автотранспортных услуг легковым транспортом для нужд Камчатского ГПУ ООО «Газпром добыча Ноябрьск».Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание автотранспортных услуг легковым транспортом для нужд Камчатского ГПУ ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
Начальная цена
32 629 643,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Отсутствуют
60.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание автотранспортных услуг спецтехникой для нужд Камчатского ГПУ ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.12.2012 12:00 GMT +319.12.2012 12:0019.12.2012 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200069353Дата и время окончания срока приема заявок Оказание автотранспортных услуг спецтехникой для нужд Камчатского ГПУ ООО «Газпром добыча Ноябрьск».Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.12.2012 14:1020.12.2012 14:1020.12.2012 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200069353Дата и время вскрытия заявок Оказание автотранспортных услуг спецтехникой для нужд Камчатского ГПУ ООО «Газпром добыча Ноябрьск».Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2013 23:5925.01.2013 23:5925.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069353Подведение итогов не позднее Оказание автотранспортных услуг спецтехникой для нужд Камчатского ГПУ ООО «Газпром добыча Ноябрьск».Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание автотранспортных услуг спецтехникой для нужд Камчатского ГПУ ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
Начальная цена
56 460 965,51
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Отсутствуют
60.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание автотранспортных услуг грузовым транспортом для нужд Камчатского ГПУ ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.12.2012 12:00 GMT +319.12.2012 12:0019.12.2012 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200069353Дата и время окончания срока приема заявок Оказание автотранспортных услуг грузовым транспортом для нужд Камчатского ГПУ ООО «Газпром добыча Ноябрьск»Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.12.2012 14:1020.12.2012 14:1020.12.2012 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200069353Дата и время вскрытия заявок Оказание автотранспортных услуг грузовым транспортом для нужд Камчатского ГПУ ООО «Газпром добыча Ноябрьск»Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2013 23:5925.01.2013 23:5925.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069353Подведение итогов не позднее Оказание автотранспортных услуг грузовым транспортом для нужд Камчатского ГПУ ООО «Газпром добыча Ноябрьск»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание автотранспортных услуг грузовым транспортом для нужд Камчатского ГПУ ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
Начальная цена
7 860 357,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Отсутствуют
60.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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