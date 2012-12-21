www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31200067594
Уникальный номер закупки
12-2-9048
Наименование закупки
Гарантийное, сервисное, техническое обслуживание и ремонт автомобилей УАЗ для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.12.2012 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
Почтовый адрес
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
Контактный телефон
+7 8452 30-61-28
Факс
+7 8452 30-69-34
Адрес электронной почты
Tender@utg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кудряшов Андрей Викторович
Место рассмотрения предложений
Саратов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Гарантийное, сервисное, техническое обслуживание и ремонт автомобилей УАЗ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.12.2012 13:00 GMT +321.12.2012 13:0021.12.2012 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200067594Дата и время окончания срока приема заявок Гарантийное, сервисное, техническое обслуживание и ремонт автомобилей УАЗ.Саратов
Дата и время вскрытия заявок
21.12.2012 13:3021.12.2012 13:3021.12.2012 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200067594Дата и время вскрытия заявок Гарантийное, сервисное, техническое обслуживание и ремонт автомобилей УАЗ.Саратов
Подведение итогов не позднее
28.12.2012 23:5928.12.2012 23:5928.12.2012 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200067594Подведение итогов не позднее Гарантийное, сервисное, техническое обслуживание и ремонт автомобилей УАЗ.Саратов
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Гарантийное, сервисное, техническое обслуживание и ремонт автомобилей УАЗ.
Начальная цена
1 770 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Саратов»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Саратов»
Адрес местонахождения
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
Отсутствуют
50.2
Документация лота
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.