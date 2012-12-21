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Номер извещения
31200069354
Уникальный номер закупки
12-2-7712
Наименование закупки
Поставка расходных материалов для нужд ООО «Газпром трансгаз Саратов»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.12.2012 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
Почтовый адрес
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
Контактный телефон
+7 8452 30-61-28
Факс
+7 8452 30-69-34
Адрес электронной почты
Tender@utg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кудряшов Андрей Викторович
Место рассмотрения предложений
Саратов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов для автомобилей и оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.12.2012 10:00 GMT +321.12.2012 10:0021.12.2012 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200069354Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для автомобилей и оборудованияСаратов
Дата и время вскрытия заявок
21.12.2012 11:0021.12.2012 11:0021.12.2012 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200069354Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для автомобилей и оборудованияСаратов
Подведение итогов не позднее
28.12.2012 23:5928.12.2012 23:5928.12.2012 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069354Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для автомобилей и оборудованияСаратов
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для автомобилей и оборудования
Начальная цена
1 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Саратов»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Саратов»
Адрес местонахождения
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
Отсутствуют
50.3
Документация лота
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