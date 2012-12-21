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    Главная / Торги / Печатание корпоративной газеты ООО «Газпром трансгаз Югорск» "Транспорт газа" для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Печатание корпоративной газеты ООО «Газпром трансгаз Югорск» "Транспорт газа" для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2012 11:3021.12.2012 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200067736Дата и время окончания срока приема заявок Печатание корпоративной газеты ООО «Газпром трансгаз Югорск» "Транспорт газа" для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область)Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31200067736

    Уникальный номер закупки

    12-2-8848

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Печатание корпоративной газеты ООО «Газпром трансгаз Югорск» "Транспорт газа" для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.12.2012 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о Запросе предложений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Юридический адрес

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Контактный телефон

    +7 34675 2-29-62

    Факс

    +7 34675 2-20-43

    Адрес электронной почты

    morilovtsev@ttg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мариловцев Сергей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область)

    Закупки и тендеры Услуги по печатанию газет

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Печатание корпоративной газеты ООО «Газпром трансгаз Югорск» "Транспорт газа" для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2012 11:30 GMT +321.12.2012 11:3021.12.2012 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200067736Дата и время окончания срока приема заявок Печатание корпоративной газеты ООО «Газпром трансгаз Югорск» "Транспорт газа" для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область)

    Дата и время вскрытия заявок

    21.12.2012 11:3021.12.2012 11:3021.12.2012 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200067736Дата и время вскрытия заявок Печатание корпоративной газеты ООО «Газпром трансгаз Югорск» "Транспорт газа" для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область)

    Подведение итогов не позднее

    27.12.2012 21:5927.12.2012 21:5927.12.2012 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200067736Подведение итогов не позднее Печатание корпоративной газеты ООО «Газпром трансгаз Югорск» "Транспорт газа" для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область)

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.201227.12.2012 21:5927.12.2012 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200067736Подведение итогов не позднее Печатание корпоративной газеты ООО «Газпром трансгаз Югорск» "Транспорт газа" для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область)

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Печатание корпоративной газеты ООО «Газпром трансгаз Югорск» "Транспорт газа" для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Начальная цена

    1 933 440,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Заданием на оказание Услуг, представленным в Приложении 2 "Техническая часть" к Документации о запросе предложений.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ХМАО-Югра Тюменской области, г. Югорск или г. Советский.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом Договора, представленным в Приложении 1 "Проект Договора" к Документации о запросе предложений.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Печатание газет

    Документация лота

    Документация о Запросе предложений

    30.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Печатание корпоративной газеты "Транспорт газа""

    Кол-во: 48000

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