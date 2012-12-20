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Номер извещения
31200066742
Уникальный номер закупки
12-2-8365
Наименование закупки
Постгарантийное техническое обслуживание и текущий ремонт а/м Тойота, Митцубиси, Нисан, Фольксваген
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.12.2012 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Контактный телефон
+7 495 817-04-79
Факс
+7 495 917-93-30
Адрес электронной почты
Tupanova@mtg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тюпанова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
поселок Газопровод
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Постгарантийное техническое обслуживание и текущий ремонт а/м Тойота, Митцубиси, Нисан, Фольксваген
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.12.2012 11:00 GMT +320.12.2012 11:0020.12.2012 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200066742Дата и время окончания срока приема заявок Постгарантийное техническое обслуживание и текущий ремонт а/м Тойота, Митцубиси, Нисан, Фольксвагенпоселок Газопровод
Дата и время вскрытия заявок
20.12.2012 11:0020.12.2012 11:0020.12.2012 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200066742Дата и время вскрытия заявок Постгарантийное техническое обслуживание и текущий ремонт а/м Тойота, Митцубиси, Нисан, Фольксвагенпоселок Газопровод
Подведение итогов не позднее
11.01.2013 23:5911.01.2013 23:5911.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200066742Подведение итогов не позднее Постгарантийное техническое обслуживание и текущий ремонт а/м Тойота, Митцубиси, Нисан, Фольксвагенпоселок Газопровод
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Постгарантийное техническое обслуживание и текущий ремонт а/м Тойота, Митцубиси, Нисан, Фольксваген
Начальная цена
1 900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Кол-во: 11
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