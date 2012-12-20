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Номер извещения
31200065878
Уникальный номер закупки
12-2-10285
Наименование закупки
Поставка приборов диагностических УЗК "Скаруч" для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.12.2012 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34675 2-27-33
Факс
+7 34675 2-20-43
Адрес электронной почты
bychihina@ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бычихина Юлия Валентиновна
Место рассмотрения предложений
Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область)
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Поставка приборов диагностических УЗК "Скаруч" для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.12.2012 11:30 GMT +320.12.2012 11:3020.12.2012 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200065878Дата и время окончания срока приема заявок Поставка приборов диагностических УЗК "Скаруч" для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область)
Дата и время вскрытия заявок
20.12.2012 11:3020.12.2012 11:3020.12.2012 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200065878Дата и время вскрытия заявок Поставка приборов диагностических УЗК "Скаруч" для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область)
Подведение итогов не позднее
27.12.2012 21:5927.12.2012 21:5927.12.2012 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200065878Подведение итогов не позднее Поставка приборов диагностических УЗК "Скаруч" для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область)
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка приборов диагностических УЗК "Скаруч" для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Начальная цена
3 272 679,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Приложением 2 "Техническая часть" к Документации о запросе предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Геологов 15-АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Отсутствуют
51.70
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