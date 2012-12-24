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Номер извещения
31200065576
Уникальный номер закупки
12-2-9255
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию автомобилей марки УАЗ для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.12.2012 14:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
Почтовый адрес
450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59
Контактный телефон
+7 347 237-56-80
Факс
+7 347 237-56-40
Адрес электронной почты
sromanenko@ufa-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Романенко Сергей Борисович
Место рассмотрения предложений
Уфа
Закупки и тендеры Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию автомобилей марки УАЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2012 08:00 GMT +324.12.2012 08:0024.12.2012 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200065576Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию автомобилей марки УАЗУфа
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2012 13:0024.12.2012 13:0024.12.2012 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200065576Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию автомобилей марки УАЗУфа
Подведение итогов не позднее
11.01.2013 23:5911.01.2013 23:5911.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200065576Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию автомобилей марки УАЗУфа
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию автомобилей марки УАЗ
Начальная цена
4 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Уфа»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»
Адрес местонахождения
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59
Отсутствуют
50.20.1
Документация лота
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