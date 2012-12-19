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Номер извещения
31200065093
Уникальный номер закупки
12-2-5416
Наименование закупки
Оказание услуг по уборке территории административного комплекса зданий для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.12.2012 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34675 2-28-42
Факс
+7 34675 2-20-43
Адрес электронной почты
borodin@ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бородин Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область)
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Оказание услуг по уборке территории административного комплекса зданий для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.12.2012 11:30 GMT +319.12.2012 11:3019.12.2012 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200065093Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по уборке территории административного комплекса зданий для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область)
Дата и время вскрытия заявок
19.12.2012 11:3019.12.2012 11:3019.12.2012 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200065093Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по уборке территории административного комплекса зданий для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область)
Подведение итогов не позднее
25.12.2012 21:5925.12.2012 21:5925.12.2012 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200065093Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке территории административного комплекса зданий для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область)
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.12.201225.12.2012 21:5925.12.2012 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200065093Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке территории административного комплекса зданий для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"Ханты-Мансийский автономный округ Югра (Тюменская область)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по уборке территории административного комплекса зданий для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Начальная цена
13 499 656,26
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Документации о Запросе предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о Запросе предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Отсутствуют
90.00.3
Документация лота
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