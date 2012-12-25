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Номер извещения
31200069378
Уникальный номер закупки
12-2-6814
Наименование закупки
Поставка спецтехники для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.12.2012 14:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
Почтовый адрес
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Контактный телефон
+7 495 719-44-34
Факс
+7 495 719-11-83
Адрес электронной почты
tender@gazavia.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Марцись Надежда Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка уборочно-погрузочной машины КО-812П и мусоровоза КО-427-03 (или эквивалент)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2012 15:00 GMT +325.12.2012 15:0025.12.2012 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200069378Дата и время окончания срока приема заявок Поставка уборочно-погрузочной машины КО-812П и мусоровоза КО-427-03 (или эквивалент)Москва
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2012 15:0025.12.2012 15:0025.12.2012 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200069378Дата и время вскрытия заявок Поставка уборочно-погрузочной машины КО-812П и мусоровоза КО-427-03 (или эквивалент)Москва
Подведение итогов не позднее
28.12.2012 23:5928.12.2012 23:5928.12.2012 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069378Подведение итогов не позднее Поставка уборочно-погрузочной машины КО-812П и мусоровоза КО-427-03 (или эквивалент)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка уборочно-погрузочной машины КО-812П и мусоровоза КО-427-03 (или эквивалент)
Начальная цена
4 863 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
34.10.5
Документация лота
Поставка автовышки ВС-22.06-АЭ (или эквивалент)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2012 15:00 GMT +325.12.2012 15:0025.12.2012 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200069378Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автовышки ВС-22.06-АЭ (или эквивалент)Москва
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2012 15:0025.12.2012 15:0025.12.2012 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200069378Дата и время вскрытия заявок Поставка автовышки ВС-22.06-АЭ (или эквивалент)Москва
Подведение итогов не позднее
28.12.2012 23:5928.12.2012 23:5928.12.2012 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069378Подведение итогов не позднее Поставка автовышки ВС-22.06-АЭ (или эквивалент)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автовышки ВС-22.06-АЭ (или эквивалент)
Начальная цена
5 944 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
34.10.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка автопогрузчика Mustang и вилочного погрузчика Komatsu (или эквивалент)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2012 15:00 GMT +325.12.2012 15:0025.12.2012 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200069378Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автопогрузчика Mustang и вилочного погрузчика Komatsu (или эквивалент)Москва
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2012 15:0025.12.2012 15:0025.12.2012 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200069378Дата и время вскрытия заявок Поставка автопогрузчика Mustang и вилочного погрузчика Komatsu (или эквивалент)Москва
Подведение итогов не позднее
28.12.2012 23:5928.12.2012 23:5928.12.2012 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069378Подведение итогов не позднее Поставка автопогрузчика Mustang и вилочного погрузчика Komatsu (или эквивалент)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автопогрузчика Mustang и вилочного погрузчика Komatsu (или эквивалент)
Начальная цена
4 610 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
34.10.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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