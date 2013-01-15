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Номер извещения
31200069323
Уникальный номер закупки
12_2_5850
Наименование закупки
Оказание услуг по авиационному обслуживанию ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2013 году в регионах: Ханты-Мансийском автономном округе, в Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Сахалинской областях, Алтайском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Республиках Алтай и Саха (Якутия) для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.12.2012 10:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Оказание услуг по авиационному обслуживанию ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2013 году в регионах: Ханты-Мансийском автономном округе, в Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Сахалинской областях, Алтайском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Республиках Алтай и Саха (Якутия) для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2013 12:00 GMT +315.01.2013 12:0015.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200069323Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по авиационному обслуживанию ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2013 году в регионах: Ханты-Мансийском автономном округе, в Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Сахалинской областях, Алтайском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Республиках Алтай и Саха (Якутия) для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск»Москва
Дата и время вскрытия заявок
16.01.2013 14:1016.01.2013 14:1016.01.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200069323Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по авиационному обслуживанию ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2013 году в регионах: Ханты-Мансийском автономном округе, в Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Сахалинской областях, Алтайском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Республиках Алтай и Саха (Якутия) для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск»Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2013 23:5925.01.2013 23:5925.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069323Подведение итогов не позднее Оказание услуг по авиационному обслуживанию ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2013 году в регионах: Ханты-Мансийском автономном округе, в Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Сахалинской областях, Алтайском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Республиках Алтай и Саха (Якутия) для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.01.201325.01.2013 23:5925.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069323Подведение итогов не позднее Оказание услуг по авиационному обслуживанию ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2013 году в регионах: Ханты-Мансийском автономном округе, в Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Сахалинской областях, Алтайском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Республиках Алтай и Саха (Якутия) для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по авиационному обслуживанию ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2013 году в регионах: Ханты-Мансийском автономном округе, в Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Сахалинской областях, Алтайском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Республиках Алтай и Саха (Якутия) для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск»
Начальная цена
428 076 388,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Отсутствуют
62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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