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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31200063873
Уникальный номер закупки
12_2_8203
Наименование закупки
Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту и содержанию объектов ООО «Газпром добыча Уренгой» в 2013 году (автомобильные дороги и искусственные сооружения) для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.12.2012 08:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту объектов ООО «Газпром добыча Уренгой» в 2013 году (автомобильные дороги и искусственные сооружения).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.12.2012 12:00 GMT +319.12.2012 12:0019.12.2012 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200063873Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту объектов ООО «Газпром добыча Уренгой» в 2013 году (автомобильные дороги и искусственные сооружения).Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.12.2012 15:2520.12.2012 15:2520.12.2012 15:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200063873Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту объектов ООО «Газпром добыча Уренгой» в 2013 году (автомобильные дороги и искусственные сооружения).Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2013 23:5925.01.2013 23:5925.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200063873Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту объектов ООО «Газпром добыча Уренгой» в 2013 году (автомобильные дороги и искусственные сооружения).Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.01.201325.01.2013 23:5925.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200063873Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту объектов ООО «Газпром добыча Уренгой» в 2013 году (автомобильные дороги и искусственные сооружения).Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту объектов ООО «Газпром добыча Уренгой» в 2013 году (автомобильные дороги и искусственные сооружения).
Начальная цена
118 019 838,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"
Адрес местонахождения
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Выполнение комплекса работ по содержанию объектов ООО «Газпром добыча Уренгой» в 2013 году (автомобильные дороги и искусственные сооружения)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.12.2012 12:00 GMT +319.12.2012 12:0019.12.2012 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200063873Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по содержанию объектов ООО «Газпром добыча Уренгой» в 2013 году (автомобильные дороги и искусственные сооружения)Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.12.2012 15:2520.12.2012 15:2520.12.2012 15:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200063873Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по содержанию объектов ООО «Газпром добыча Уренгой» в 2013 году (автомобильные дороги и искусственные сооружения)Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2013 23:5925.01.2013 23:5925.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200063873Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по содержанию объектов ООО «Газпром добыча Уренгой» в 2013 году (автомобильные дороги и искусственные сооружения)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по содержанию объектов ООО «Газпром добыча Уренгой» в 2013 году (автомобильные дороги и искусственные сооружения)
Начальная цена
356 389 650,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"
Адрес местонахождения
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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