Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Калининское ЛПУМГ, х. Калининский, Шолоховский район; Ростовская обл.; Калачеевское ЛПУМГ, г. Калач, Воронежская обл.; Логовское ЛПУМГ, р.п. Лог, Волгоградская обл.; Ольховское ЛПУМГ, с. Ольховка, Волгоградская обл.; Фроловское ЛПУМГ, г. Фролово, Волгоградская обл.; Жирновское ЛПУМГ, с. Линево, Жирновский р-он, Волгоградская обл.; Котельниковское ЛПУМГ, г. Котельниково, Волгоградская обл.; Усть-Бузукское ЛПУМГ, ст. Усть-Бузулукская, Алексеевский р-он; Волгоградская обл.; Бубновское ЛПУМГ, х. Бубновский, Урюпинский р-он, Волгоградская обл., Антиповское ЛПУМГ,с. Антиповка, Камышинский р-он, Волгоградская обл.; Палласовское ЛПУМГ, г.Палласовка, Волгоградская обл.; УАВР, п.Гумрак, г.Волгоград. Заказчик оставляет за собой право изменять место дислокации техники на период проведения работ по ТО и ремонту в зависимости от производственной необходимости.Рассчитать логистику >