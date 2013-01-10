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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на право заключения договоров на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта техники для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

    Открытый запрос предложений на право заключения договоров на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта техники для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.01.2013 12:0010.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200069767Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей «ТАТРА» и спецтехники на шасси «ТАТРА».ВолгоградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31200069767

    Уникальный номер закупки

    12-2-9158

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на право заключения договоров на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта техники для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.12.2012 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Oбщкество с ограниченной отвественностью Газпром трансгаз Волгоград
    Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград

    Юридический адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Почтовый адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Контактный телефон

    +7 8442 96-00-56

    Факс

    +7 8442 96-00-56

    Адрес электронной почты

    opt_tkm@vlg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Акимов Владимир Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Волгоград

    Закупки и тендеры Волгоградская Область

    Закупки и тендеры Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств

    Ключевые слова:

    шасси, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобильной техники модельного ряда МАЗ, ЛИАЗ, НЕФАЗ, ПАЗ, КАВЗ, ЗИЛ, «УРАЛ».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.01.2013 12:00 GMT +310.01.2013 12:0010.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200069767Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобильной техники модельного ряда МАЗ, ЛИАЗ, НЕФАЗ, ПАЗ, КАВЗ, ЗИЛ, «УРАЛ».Волгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    10.01.2013 14:0010.01.2013 14:0010.01.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200069767Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобильной техники модельного ряда МАЗ, ЛИАЗ, НЕФАЗ, ПАЗ, КАВЗ, ЗИЛ, «УРАЛ».Волгоград

    Подведение итогов не позднее

    08.02.2013 23:5908.02.2013 23:5908.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069767Подведение итогов не позднее Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобильной техники модельного ряда МАЗ, ЛИАЗ, НЕФАЗ, ПАЗ, КАВЗ, ЗИЛ, «УРАЛ».Волгоград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.02.201308.02.2013 23:5908.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069767Подведение итогов не позднее Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобильной техники модельного ряда МАЗ, ЛИАЗ, НЕФАЗ, ПАЗ, КАВЗ, ЗИЛ, «УРАЛ».Волгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобильной техники модельного ряда МАЗ, ЛИАЗ, НЕФАЗ, ПАЗ, КАВЗ, ЗИЛ, «УРАЛ».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Объёмы выполняемых работ по потребности заказчика.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Работы требуется выполнить на производственной базе Исполнителя на территории г. Волгограда.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата выполненных работ производится в течение месяца, следующего за месяцем подписания акта выполненных работ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром трансгаз Волгоград
    Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.20.2

    Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобильной техники модельного ряда КамАЗ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.01.2013 12:00 GMT +310.01.2013 12:0010.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200069767Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобильной техники модельного ряда КамАЗ.Волгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    10.01.2013 14:0010.01.2013 14:0010.01.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200069767Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобильной техники модельного ряда КамАЗ.Волгоград

    Подведение итогов не позднее

    08.02.2013 23:5908.02.2013 23:5908.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069767Подведение итогов не позднее Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобильной техники модельного ряда КамАЗ.Волгоград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.02.201308.02.2013 23:5908.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069767Подведение итогов не позднее Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобильной техники модельного ряда КамАЗ.Волгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобильной техники модельного ряда КамАЗ.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Объёмы выполняемых работ по потребности заказчика.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Работы требуется выполнить на производственной базе Исполнителя на территории г. Волгограда.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата выполненных работ производится в течение месяца, следующего за месяцем подписания акта выполненных работ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром трансгаз Волгоград
    Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.20.2

    Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей «ТАТРА» и спецтехники на шасси «ТАТРА».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.01.2013 12:00 GMT +310.01.2013 12:0010.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200069767Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей «ТАТРА» и спецтехники на шасси «ТАТРА».Волгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    10.01.2013 14:0010.01.2013 14:0010.01.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200069767Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей «ТАТРА» и спецтехники на шасси «ТАТРА».Волгоград

    Подведение итогов не позднее

    08.02.2013 23:5908.02.2013 23:5908.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069767Подведение итогов не позднее Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей «ТАТРА» и спецтехники на шасси «ТАТРА».Волгоград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.02.201308.02.2013 23:5908.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069767Подведение итогов не позднее Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей «ТАТРА» и спецтехники на шасси «ТАТРА».Волгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей «ТАТРА» и спецтехники на шасси «ТАТРА».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Объёмы выполняемых работ по потребности заказчика.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Работы требуется выполнить на производственной базе Исполнителя на территории г. Волгограда.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата выполненных работ производится в течение месяца, следующего за месяцем подписания акта выполненных работ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром трансгаз Волгоград
    Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.20.2

    Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 4

    Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей модельного ряда УАЗ, ГАЗ, ВАЗ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.01.2013 12:00 GMT +310.01.2013 12:0010.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200069767Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей модельного ряда УАЗ, ГАЗ, ВАЗ.Волгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    10.01.2013 14:0010.01.2013 14:0010.01.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200069767Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей модельного ряда УАЗ, ГАЗ, ВАЗ.Волгоград

    Подведение итогов не позднее

    08.02.2013 23:5908.02.2013 23:5908.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069767Подведение итогов не позднее Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей модельного ряда УАЗ, ГАЗ, ВАЗ.Волгоград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.02.201308.02.2013 23:5908.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069767Подведение итогов не позднее Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей модельного ряда УАЗ, ГАЗ, ВАЗ.Волгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей модельного ряда УАЗ, ГАЗ, ВАЗ.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Объёмы выполняемых работ по потребности заказчика.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Работы требуется выполнить на производственной базе Исполнителя на территории г. Волгограда.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата выполненных работ производится в течение месяца, следующего за месяцем подписания акта выполненных работ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром трансгаз Волгоград
    Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.20.2

    Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 5

    Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автобусов модельного ряда «Волжанин».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.01.2013 12:00 GMT +310.01.2013 12:0010.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200069767Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автобусов модельного ряда «Волжанин».Волгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    10.01.2013 14:0010.01.2013 14:0010.01.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200069767Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автобусов модельного ряда «Волжанин».Волгоград

    Подведение итогов не позднее

    08.02.2013 23:5908.02.2013 23:5908.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069767Подведение итогов не позднее Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автобусов модельного ряда «Волжанин».Волгоград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.02.201308.02.2013 23:5908.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069767Подведение итогов не позднее Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автобусов модельного ряда «Волжанин».Волгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автобусов модельного ряда «Волжанин».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Объёмы выполняемых работ по потребности заказчика.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Работы требуется выполнить на производственной базе Исполнителя на территории г. Волгограда.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата выполненных работ производится в течение месяца, следующего за месяцем подписания акта выполненных работ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром трансгаз Волгоград
    Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.20.2

    Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 6

    Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей модельного ряда «Мерседес».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.01.2013 12:00 GMT +310.01.2013 12:0010.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200069767Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей модельного ряда «Мерседес».Волгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    10.01.2013 14:0010.01.2013 14:0010.01.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200069767Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей модельного ряда «Мерседес».Волгоград

    Подведение итогов не позднее

    08.02.2013 23:5908.02.2013 23:5908.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069767Подведение итогов не позднее Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей модельного ряда «Мерседес».Волгоград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.02.201308.02.2013 23:5908.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069767Подведение итогов не позднее Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей модельного ряда «Мерседес».Волгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей модельного ряда «Мерседес».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Объёмы выполняемых работ по потребности заказчика.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Работы требуется выполнить на производственной базе Исполнителя на территории г. Волгограда.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата выполненных работ производится в течение месяца, следующего за месяцем подписания акта выполненных работ.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром трансгаз Волгоград
    Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.20.2

    Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 7

    Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей модельного ряда «КИА», «Хёндай Соната».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.01.2013 12:00 GMT +310.01.2013 12:0010.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200069767Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей модельного ряда «КИА», «Хёндай Соната».Волгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    10.01.2013 14:0010.01.2013 14:0010.01.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200069767Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей модельного ряда «КИА», «Хёндай Соната».Волгоград

    Подведение итогов не позднее

    08.02.2013 23:5908.02.2013 23:5908.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069767Подведение итогов не позднее Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей модельного ряда «КИА», «Хёндай Соната».Волгоград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.02.201308.02.2013 23:5908.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069767Подведение итогов не позднее Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей модельного ряда «КИА», «Хёндай Соната».Волгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей модельного ряда «КИА», «Хёндай Соната».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Объёмы выполняемых работ по потребности заказчика.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Работы требуется выполнить на производственной базе Исполнителя на территории г. Волгограда.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата выполненных работ производится в течение месяца, следующего за месяцем подписания акта выполненных работ.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром трансгаз Волгоград
    Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.20.2

    Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 8

    Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта экскаваторов М-313D.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.01.2013 12:00 GMT +310.01.2013 12:0010.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200069767Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта экскаваторов М-313D.Волгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    10.01.2013 14:0010.01.2013 14:0010.01.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200069767Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта экскаваторов М-313D.Волгоград

    Подведение итогов не позднее

    08.02.2013 23:5908.02.2013 23:5908.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069767Подведение итогов не позднее Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта экскаваторов М-313D.Волгоград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.02.201308.02.2013 23:5908.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069767Подведение итогов не позднее Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта экскаваторов М-313D.Волгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта экскаваторов М-313D.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Объёмы выполняемых работ по потребности заказчика.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Калининское ЛПУМГ, х. Калининский, Шолоховский район; Ростовская обл.; Калачеевское ЛПУМГ, г. Калач, Воронежская обл.; Логовское ЛПУМГ, р.п. Лог, Волгоградская обл.; Ольховское ЛПУМГ, с. Ольховка, Волгоградская обл.; Фроловское ЛПУМГ, г. Фролово, Волгоградская обл.; Жирновское ЛПУМГ, с. Линево, Жирновский р-он, Волгоградская обл.; Котельниковское ЛПУМГ, г. Котельниково, Волгоградская обл.; Усть-Бузукское ЛПУМГ, ст. Усть-Бузулукская, Алексеевский р-он; Волгоградская обл.; Бубновское ЛПУМГ, х. Бубновский, Урюпинский р-он, Волгоградская обл., Антиповское ЛПУМГ,с. Антиповка, Камышинский р-он, Волгоградская обл.; Палласовское ЛПУМГ, г.Палласовка, Волгоградская обл.; УАВР, п.Гумрак, г.Волгоград. Заказчик оставляет за собой право изменять место дислокации техники на период проведения работ по ТО и ремонту в зависимости от производственной необходимости.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата выполненных работ производится в течение месяца, следующего за месяцем подписания акта выполненных работ.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром трансгаз Волгоград
    Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.20.2

    Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 9

    Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта экскаваторов PC-220-08.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.01.2013 12:00 GMT +310.01.2013 12:0010.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200069767Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта экскаваторов PC-220-08.Волгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    10.01.2013 14:0010.01.2013 14:0010.01.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200069767Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта экскаваторов PC-220-08.Волгоград

    Подведение итогов не позднее

    08.02.2013 23:5908.02.2013 23:5908.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069767Подведение итогов не позднее Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта экскаваторов PC-220-08.Волгоград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.02.201308.02.2013 23:5908.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069767Подведение итогов не позднее Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта экскаваторов PC-220-08.Волгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта экскаваторов PC-220-08.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Объёмы выполняемых работ по потребности заказчика.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    УАВР АВП-2, г. Фролово, Волгоградская обл.; УАВР п. Гумрак, г.Волгоград; УАВР АВП-3 с.Писаревка, Кантемировский р-он, Воронежская обл.Заказчик оставляет за собой право изменять место дислокации техники на период проведения работ по ТО и ремонту в зависимости от производственной необходимости.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата выполненных работ производится в течение месяца, следующего за месяцем подписания акта выполненных работ.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром трансгаз Волгоград
    Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.20.2

    Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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