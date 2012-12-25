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Номер извещения
31200064377
Уникальный номер закупки
12-2-6257
Наименование закупки
Право заключения Договора на подписку периодических печатных изданий на 2013 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.12.2012 09:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Контактный телефон
+7 495 817-04-78
Факс
+7 495 917-93-30
Адрес электронной почты
V.Litvinova@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Литвинова Вера Владимировна
Место рассмотрения предложений
поселок Газопровод
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения Договора на подписку периодических печатных изданий на 2013 год
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2012 10:00 GMT +325.12.2012 10:0025.12.2012 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200064377Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения Договора на подписку периодических печатных изданий на 2013 годпоселок Газопровод
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2012 10:0025.12.2012 10:0025.12.2012 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200064377Дата и время вскрытия заявок Право заключения Договора на подписку периодических печатных изданий на 2013 годпоселок Газопровод
Подведение итогов не позднее
10.01.2013 23:5910.01.2013 23:5910.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200064377Подведение итогов не позднее Право заключения Договора на подписку периодических печатных изданий на 2013 годпоселок Газопровод
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения Договора на подписку периодических печатных изданий на 2013 год
Начальная цена
6 600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Отсутствуют
22.25
Документация лота
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