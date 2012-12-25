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    Главная / Торги / Право заключения Договора на подписку периодических печатных изданий на 2013 год

    Право заключения Договора на подписку периодических печатных изданий на 2013 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2012 10:0025.12.2012 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200064377Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения Договора на подписку периодических печатных изданий на 2013 годпоселок ГазопроводПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31200064377

    Уникальный номер закупки

    12-2-6257

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения Договора на подписку периодических печатных изданий на 2013 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.12.2012 09:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Уведомление* о намерении принять участие

    Извещение № 112/ТГМосква/ 12-2-6257/10.12.12/З

    ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16

    Контактный телефон

    +7 495 817-04-78

    Факс

    +7 495 917-93-30

    Адрес электронной почты

    V.Litvinova@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Литвинова Вера Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    поселок Газопровод

    Закупки и тендеры Услуги печатные прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения Договора на подписку периодических печатных изданий на 2013 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2012 10:00 GMT +325.12.2012 10:0025.12.2012 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200064377Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения Договора на подписку периодических печатных изданий на 2013 годпоселок Газопровод

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2012 10:0025.12.2012 10:0025.12.2012 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200064377Дата и время вскрытия заявок Право заключения Договора на подписку периодических печатных изданий на 2013 годпоселок Газопровод

    Подведение итогов не позднее

    10.01.2013 23:5910.01.2013 23:5910.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200064377Подведение итогов не позднее Право заключения Договора на подписку периодических печатных изданий на 2013 годпоселок Газопровод

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.01.201310.01.2013 23:5910.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200064377Подведение итогов не позднее Право заключения Договора на подписку периодических печатных изданий на 2013 годпоселок Газопровод

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения Договора на подписку периодических печатных изданий на 2013 год

    Начальная цена

    6 600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    22.25

    Дополнительная деятельность, связанная с печатанием

    Документация лота

    Уведомление* о намерении принять участие

    30.09.2016

    Извещение № 112/ТГМосква/ 12-2-6257/10.12.12/З

    30.09.2016

    ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

    30.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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