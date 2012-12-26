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Номер извещения
31200069277
Уникальный номер закупки
12-2-10847
Наименование закупки
Поставка запасных частей к вычислительной технике
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.12.2012 17:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Контактный телефон
+7 831 416-52-89
Факс
+7 83173 3-16-95
Адрес электронной почты
M.Karaseva@vtg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карасева Марина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей к вычислительной технике
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.12.2012 09:00 GMT +326.12.2012 09:0026.12.2012 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200069277Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к вычислительной технике Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
26.12.2012 09:0026.12.2012 09:0026.12.2012 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200069277Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к вычислительной технике Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
27.12.2012 23:5927.12.2012 23:5927.12.2012 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200069277Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к вычислительной технике Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей к вычислительной технике
Начальная цена
12 900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
193 500,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Отсутствуют
51.70
Документация лота
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