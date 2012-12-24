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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31200063644
Уникальный номер закупки
12-2-10946
Наименование закупки
Поставка оборудования связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.12.2012 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Лот № 1 - Комплекс радиоизмерительный IFR 3920
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2012 12:00 GMT +324.12.2012 12:0024.12.2012 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200063644Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1 - Комплекс радиоизмерительный IFR 3920Москва
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2012 14:0525.12.2012 14:0525.12.2012 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200063644Дата и время вскрытия заявок Лот № 1 - Комплекс радиоизмерительный IFR 3920Москва
Подведение итогов не позднее
28.12.2012 23:5928.12.2012 23:5928.12.2012 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200063644Подведение итогов не позднее Лот № 1 - Комплекс радиоизмерительный IFR 3920Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 1 - Комплекс радиоизмерительный IFR 3920
Начальная цена
23 856 416,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2
196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава
Отсутствуют
51.65.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот № 2 - Прочее оборудование связи
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2012 12:00 GMT +324.12.2012 12:0024.12.2012 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200063644Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 2 - Прочее оборудование связиМосква
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2012 14:0525.12.2012 14:0525.12.2012 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200063644Дата и время вскрытия заявок Лот № 2 - Прочее оборудование связиМосква
Подведение итогов не позднее
28.12.2012 23:5928.12.2012 23:5928.12.2012 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200063644Подведение итогов не позднее Лот № 2 - Прочее оборудование связиМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 2 - Прочее оборудование связи
Начальная цена
32 166 934,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
51.65.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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