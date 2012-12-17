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Номер извещения
31200064397
Уникальный номер закупки
12-2-7543
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку расходных материалов для ИУС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.12.2012 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
Почтовый адрес
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Контактный телефон
+7 8652 22-92-84
Факс
+7 8652 26-30-45
Адрес электронной почты
Nesayeva_A_A@ktg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Несяева Анна Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Ставрополь, пр. Октябрьской революции, 6
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов для ИУС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2012 11:00 GMT +317.12.2012 11:0017.12.2012 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200064397Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для ИУСг. Ставрополь, пр. Октябрьской революции, 6
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2012 11:0017.12.2012 11:0017.12.2012 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200064397Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для ИУСг. Ставрополь, пр. Октябрьской революции, 6
Подведение итогов не позднее
20.12.2012 23:5920.12.2012 23:5920.12.2012 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200064397Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для ИУСг. Ставрополь, пр. Октябрьской революции, 6
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для ИУС
Начальная цена
10 504 009,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Адрес местонахождения
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Отсутствуют
51.70
Документация лота
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