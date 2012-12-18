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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31200061628
Уникальный номер закупки
12-2-8021
Наименование закупки
Оказание услуг общественного питания для нуждООО «Газпром добыча Ноябрьск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.12.2012 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг общественного питания в т. ч. на газовых промыслах.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.12.2012 12:00 GMT +318.12.2012 12:0018.12.2012 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200061628Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг общественного питания в т. ч. на газовых промыслах.Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.12.2012 14:1519.12.2012 14:1519.12.2012 14:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200061628Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг общественного питания в т. ч. на газовых промыслах.Москва
Подведение итогов не позднее
28.12.2012 23:5928.12.2012 23:5928.12.2012 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200061628Подведение итогов не позднее Оказание услуг общественного питания в т. ч. на газовых промыслах.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг общественного питания в т. ч. на газовых промыслах.
Начальная цена
40 371 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о запросе предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о запросе предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание услуг по организации общественного питания в г. Ноябрьск
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.12.2012 12:00 GMT +318.12.2012 12:0018.12.2012 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200061628Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации общественного питания в г. НоябрьскМосква
Дата и время вскрытия заявок
19.12.2012 14:1519.12.2012 14:1519.12.2012 14:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200061628Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации общественного питания в г. НоябрьскМосква
Подведение итогов не позднее
28.12.2012 23:5928.12.2012 23:5928.12.2012 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200061628Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации общественного питания в г. НоябрьскМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации общественного питания в г. Ноябрьск
Начальная цена
22 295 864,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о запросе предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о запросе предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание услуг по организации общественного питания на КГПУ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.12.2012 12:00 GMT +318.12.2012 12:0018.12.2012 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200061628Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации общественного питания на КГПУМосква
Дата и время вскрытия заявок
19.12.2012 14:1519.12.2012 14:1519.12.2012 14:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200061628Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации общественного питания на КГПУМосква
Подведение итогов не позднее
28.12.2012 23:5928.12.2012 23:5928.12.2012 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200061628Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации общественного питания на КГПУМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации общественного питания на КГПУ
Начальная цена
14 995 070,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о запросе предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о запросе предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание услуг общественного питания в рамках программы корпоративных мероприятий на 2013 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.12.2012 12:00 GMT +318.12.2012 12:0018.12.2012 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200061628Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг общественного питания в рамках программы корпоративных мероприятий на 2013 г.Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.12.2012 14:1519.12.2012 14:1519.12.2012 14:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200061628Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг общественного питания в рамках программы корпоративных мероприятий на 2013 г.Москва
Подведение итогов не позднее
28.12.2012 23:5928.12.2012 23:5928.12.2012 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200061628Подведение итогов не позднее Оказание услуг общественного питания в рамках программы корпоративных мероприятий на 2013 г.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг общественного питания в рамках программы корпоративных мероприятий на 2013 г.
Начальная цена
14 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о запросе предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о запросе предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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