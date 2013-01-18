www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31200061616
Уникальный номер закупки
12-2-9100
Наименование закупки
Оказание услуг по организации оздоровительного отдыха детей работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в летний период 2013г. для нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.12.2012 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации оздоровительного отдыха детей работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в летний период 2013 г. на Черноморском побережье РФ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2013 12:00 GMT +318.01.2013 12:0018.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200061616Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации оздоровительного отдыха детей работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в летний период 2013 г. на Черноморском побережье РФ.Москва
Дата и время вскрытия заявок
21.01.2013 14:2021.01.2013 14:2021.01.2013 14:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200061616Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации оздоровительного отдыха детей работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в летний период 2013 г. на Черноморском побережье РФ.Москва
Подведение итогов не позднее
11.02.2013 23:5911.02.2013 23:5911.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200061616Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации оздоровительного отдыха детей работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в летний период 2013 г. на Черноморском побережье РФ.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.02.201311.02.2013 23:5911.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200061616Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации оздоровительного отдыха детей работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в летний период 2013 г. на Черноморском побережье РФ.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации оздоровительного отдыха детей работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в летний период 2013 г. на Черноморском побережье РФ.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соотвествии с документацийе о запросе предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соотвествии с документацийе о запросе предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание услуг по организации оздоровительного отдыха детей работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в летний период 2013г. в странах бассейна Средиземного моря (Турция, Черногория, Хорватия).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2013 12:00 GMT +318.01.2013 12:0018.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200061616Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации оздоровительного отдыха детей работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в летний период 2013г. в странах бассейна Средиземного моря (Турция, Черногория, Хорватия).Москва
Дата и время вскрытия заявок
21.01.2013 14:2021.01.2013 14:2021.01.2013 14:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200061616Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации оздоровительного отдыха детей работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в летний период 2013г. в странах бассейна Средиземного моря (Турция, Черногория, Хорватия).Москва
Подведение итогов не позднее
11.02.2013 23:5911.02.2013 23:5911.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200061616Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации оздоровительного отдыха детей работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в летний период 2013г. в странах бассейна Средиземного моря (Турция, Черногория, Хорватия).Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.02.201311.02.2013 23:5911.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200061616Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации оздоровительного отдыха детей работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в летний период 2013г. в странах бассейна Средиземного моря (Турция, Черногория, Хорватия).Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации оздоровительного отдыха детей работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в летний период 2013г. в странах бассейна Средиземного моря (Турция, Черногория, Хорватия).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соотвествии с документацийе о запросе предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соотвествии с документацийе о запросе предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.