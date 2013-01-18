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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31200059413
Уникальный номер закупки
12-2-9415
Наименование закупки
Оказание услуг общественного питания и торгового обслуживания для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.12.2012 18:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги общественного питания и торгового обслуживания по филиалам ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2013 12:00 GMT +318.01.2013 12:0018.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200059413Дата и время окончания срока приема заявок Услуги общественного питания и торгового обслуживания по филиалам ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»Москва
Дата и время вскрытия заявок
21.01.2013 14:3521.01.2013 14:3521.01.2013 14:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200059413Дата и время вскрытия заявок Услуги общественного питания и торгового обслуживания по филиалам ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»Москва
Подведение итогов не позднее
11.02.2013 23:5911.02.2013 23:5911.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200059413Подведение итогов не позднее Услуги общественного питания и торгового обслуживания по филиалам ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги общественного питания и торгового обслуживания по филиалам ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Начальная цена
77 302 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о запросе предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о запросе предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Адрес местонахождения
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Отсутствуют
55.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Услуги общественного питания по администрации ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2013 12:00 GMT +318.01.2013 12:0018.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200059413Дата и время окончания срока приема заявок Услуги общественного питания по администрации ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»Москва
Дата и время вскрытия заявок
21.01.2013 14:3521.01.2013 14:3521.01.2013 14:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200059413Дата и время вскрытия заявок Услуги общественного питания по администрации ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»Москва
Подведение итогов не позднее
11.02.2013 23:5911.02.2013 23:5911.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200059413Подведение итогов не позднее Услуги общественного питания по администрации ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги общественного питания по администрации ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Начальная цена
13 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о запросе предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о запросе предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Адрес местонахождения
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Отсутствуют
55.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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