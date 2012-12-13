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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31200061626
Уникальный номер закупки
12-2-8486
Наименование закупки
Оказание авиационных услуг для нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.12.2012 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Фёдоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение авиационного обслуживания (авиационных работ). Использование вертолетов Ми-2,Ми-8 (или аналогов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2012 12:00 GMT +313.12.2012 12:0013.12.2012 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200061626Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение авиационного обслуживания (авиационных работ). Использование вертолетов Ми-2,Ми-8 (или аналогов Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.12.2012 12:3014.12.2012 12:3014.12.2012 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200061626Дата и время вскрытия заявок Выполнение авиационного обслуживания (авиационных работ). Использование вертолетов Ми-2,Ми-8 (или аналогов Москва
Подведение итогов не позднее
28.12.2012 23:5928.12.2012 23:5928.12.2012 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200061626Подведение итогов не позднее Выполнение авиационного обслуживания (авиационных работ). Использование вертолетов Ми-2,Ми-8 (или аналогов Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение авиационного обслуживания (авиационных работ). Использование вертолетов Ми-2,Ми-8 (или аналогов
Начальная цена
138 161 286,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соотвествии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соотвествии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Выполнение авиационного обслуживания (авиационных работ). Использование самолетов ЯК-40 или аналогов.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2012 12:00 GMT +313.12.2012 12:0013.12.2012 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200061626Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение авиационного обслуживания (авиационных работ). Использование самолетов ЯК-40 или аналогов. Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.12.2012 12:3014.12.2012 12:3014.12.2012 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200061626Дата и время вскрытия заявок Выполнение авиационного обслуживания (авиационных работ). Использование самолетов ЯК-40 или аналогов. Москва
Подведение итогов не позднее
28.12.2012 23:5928.12.2012 23:5928.12.2012 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200061626Подведение итогов не позднее Выполнение авиационного обслуживания (авиационных работ). Использование самолетов ЯК-40 или аналогов. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение авиационного обслуживания (авиационных работ). Использование самолетов ЯК-40 или аналогов.
Начальная цена
41 417 038,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соотвествии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соотвествии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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