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Номер извещения
31200052674
Уникальный номер закупки
12-1.3-0439
Наименование закупки
Выполнение комплекса работ по оформлению прав на земельные (лесные) участки под строительство объекта «ДКС (2 очередь) Западно-Таркосалинского газового месторождения, II этап», входящий в состав стройки: «ДКС (2 очередь) Западно-Таркосалинского газового месторождения» для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.11.2012 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение комплекса работ по оформлению прав на земельные (лесные) участки под строительство объекта «ДКС (2 очередь) Западно-Таркосалинского газового месторождения, II этап», входящий в состав стройки: «ДКС (2 очередь) Западно-Таркосалинского газового месторождения» для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.12.2012 12:00 GMT +326.12.2012 12:0026.12.2012 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200052674Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по оформлению прав на земельные (лесные) участки под строительство объекта «ДКС (2 очередь) Западно-Таркосалинского газового месторождения, II этап», входящий в состав стройки: «ДКС (2 очередь) Западно-Таркосалинского газового месторождения» для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»Москва
Дата и время вскрытия заявок
27.12.2012 14:0527.12.2012 14:0527.12.2012 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200052674Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по оформлению прав на земельные (лесные) участки под строительство объекта «ДКС (2 очередь) Западно-Таркосалинского газового месторождения, II этап», входящий в состав стройки: «ДКС (2 очередь) Западно-Таркосалинского газового месторождения» для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»Москва
Подведение итогов не позднее
29.03.2013 23:5929.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200052674Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по оформлению прав на земельные (лесные) участки под строительство объекта «ДКС (2 очередь) Западно-Таркосалинского газового месторождения, II этап», входящий в состав стройки: «ДКС (2 очередь) Западно-Таркосалинского газового месторождения» для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.03.201329.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200052674Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по оформлению прав на земельные (лесные) участки под строительство объекта «ДКС (2 очередь) Западно-Таркосалинского газового месторождения, II этап», входящий в состав стройки: «ДКС (2 очередь) Западно-Таркосалинского газового месторождения» для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по оформлению прав на земельные (лесные) участки под строительство объекта «ДКС (2 очередь) Западно-Таркосалинского газового месторождения, II этап», входящий в состав стройки: «ДКС (2 очередь) Западно-Таркосалинского газового месторождения» для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
Начальная цена
6 380 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о запросе предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о запросе предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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