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    Главная / Торги / Выполнение комплекса работ по оформлению прав на земельные (лесные) участки под строительство объекта «ДКС (2 очередь) Западно-Таркосалинского газового месторождения, II этап», входящий в состав стройки: «ДКС (2 очередь) Западно-Таркосалинского газового месторождения» для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

    Выполнение комплекса работ по оформлению прав на земельные (лесные) участки под строительство объекта «ДКС (2 очередь) Западно-Таркосалинского газового месторождения, II этап», входящий в состав стройки: «ДКС (2 очередь) Западно-Таркосалинского газового месторождения» для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.12.2012 12:0026.12.2012 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200052674Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по оформлению прав на земельные (лесные) участки под строительство объекта «ДКС (2 очередь) Западно-Таркосалинского газового месторождения, II этап», входящий в состав стройки: «ДКС (2 очередь) Западно-Таркосалинского газового месторождения» для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31200052674

    Уникальный номер закупки

    12-1.3-0439

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса работ по оформлению прав на земельные (лесные) участки под строительство объекта «ДКС (2 очередь) Западно-Таркосалинского газового месторождения, II этап», входящий в состав стройки: «ДКС (2 очередь) Западно-Таркосалинского газового месторождения» для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.11.2012 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    продление сроков подведения итогов

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    продление двты подведения итогов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 719-11-21

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    Zakupki@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стражникова Марина Федоровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    строительство

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса работ по оформлению прав на земельные (лесные) участки под строительство объекта «ДКС (2 очередь) Западно-Таркосалинского газового месторождения, II этап», входящий в состав стройки: «ДКС (2 очередь) Западно-Таркосалинского газового месторождения» для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.12.2012 12:00 GMT +326.12.2012 12:0026.12.2012 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200052674Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по оформлению прав на земельные (лесные) участки под строительство объекта «ДКС (2 очередь) Западно-Таркосалинского газового месторождения, II этап», входящий в состав стройки: «ДКС (2 очередь) Западно-Таркосалинского газового месторождения» для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    27.12.2012 14:0527.12.2012 14:0527.12.2012 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200052674Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по оформлению прав на земельные (лесные) участки под строительство объекта «ДКС (2 очередь) Западно-Таркосалинского газового месторождения, II этап», входящий в состав стройки: «ДКС (2 очередь) Западно-Таркосалинского газового месторождения» для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.03.2013 23:5929.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200052674Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по оформлению прав на земельные (лесные) участки под строительство объекта «ДКС (2 очередь) Западно-Таркосалинского газового месторождения, II этап», входящий в состав стройки: «ДКС (2 очередь) Западно-Таркосалинского газового месторождения» для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.03.201329.03.2013 23:5929.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200052674Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по оформлению прав на земельные (лесные) участки под строительство объекта «ДКС (2 очередь) Западно-Таркосалинского газового месторождения, II этап», входящий в состав стройки: «ДКС (2 очередь) Западно-Таркосалинского газового месторождения» для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса работ по оформлению прав на земельные (лесные) участки под строительство объекта «ДКС (2 очередь) Западно-Таркосалинского газового месторождения, II этап», входящий в состав стройки: «ДКС (2 очередь) Западно-Таркосалинского газового месторождения» для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

    Начальная цена

    6 380 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о запросе предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о запросе предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о запросе предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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