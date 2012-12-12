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Номер извещения
31200052661
Уникальный номер закупки
12_6_0081
Наименование закупки
Оказание услуг по составлению сборников сметных цен на материально-технические, трудовые ресурсы и оборудование по кустам сосредоточенного строительства объектов ОАО "Газпром" по состоянию на начало 2013-2015 гг. для нужд ОАО "Газпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.11.2012 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Оказание услуг по составлению сборников сметных цен на материально-технические, трудовые ресурсы и оборудование по кустам сосредоточенного строительства объектов ОАО "Газпром" по состоянию на начало 2013-2015 гг. для нужд ОАО "Газпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.12.2012 12:00 GMT +312.12.2012 12:0012.12.2012 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200052661Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по составлению сборников сметных цен на материально-технические, трудовые ресурсы и оборудование по кустам сосредоточенного строительства объектов ОАО "Газпром" по состоянию на начало 2013-2015 гг. для нужд ОАО "Газпром"Москва
Дата и время вскрытия заявок
13.12.2012 15:0013.12.2012 15:0013.12.2012 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200052661Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по составлению сборников сметных цен на материально-технические, трудовые ресурсы и оборудование по кустам сосредоточенного строительства объектов ОАО "Газпром" по состоянию на начало 2013-2015 гг. для нужд ОАО "Газпром"Москва
Подведение итогов не позднее
28.12.2012 23:5928.12.2012 23:5928.12.2012 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200052661Подведение итогов не позднее Оказание услуг по составлению сборников сметных цен на материально-технические, трудовые ресурсы и оборудование по кустам сосредоточенного строительства объектов ОАО "Газпром" по состоянию на начало 2013-2015 гг. для нужд ОАО "Газпром"Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.12.201228.12.2012 23:5928.12.2012 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200052661Подведение итогов не позднее Оказание услуг по составлению сборников сметных цен на материально-технические, трудовые ресурсы и оборудование по кустам сосредоточенного строительства объектов ОАО "Газпром" по состоянию на начало 2013-2015 гг. для нужд ОАО "Газпром"Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по составлению сборников сметных цен на материально-технические, трудовые ресурсы и оборудование по кустам сосредоточенного строительства объектов ОАО "Газпром" по состоянию на начало 2013-2015 гг. для нужд ОАО "Газпром"
Начальная цена
29 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соотвествии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соотвествии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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