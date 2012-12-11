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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31200050528
Уникальный номер закупки
12-2-8837
Наименование закупки
Оказание услуг по авиационному обслуживанию воздушными судами Ми-8МТВ, Ми-8Т и их модификациями, воздушным перевозкам самолетами Як-40, Як-42, Ту-154, Боинг-737 и другими типами воздушных судов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.11.2012 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Оказание услуг по авиационному обслуживанию воздушными судами Ми-8МТВ, Ми-8Т и их модификациями, воздушным перевозкам самолетами Як-40, Як-42, Ту-154, Боинг-737 и другими типами воздушных судов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.12.2012 12:00 GMT +311.12.2012 12:0011.12.2012 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200050528Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по авиационному обслуживанию воздушными судами Ми-8МТВ, Ми-8Т и их модификациями, воздушным перевозкам самолетами Як-40, Як-42, Ту-154, Боинг-737 и другими типами воздушных судов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.12.2012 15:3012.12.2012 15:3012.12.2012 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200050528Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по авиационному обслуживанию воздушными судами Ми-8МТВ, Ми-8Т и их модификациями, воздушным перевозкам самолетами Як-40, Як-42, Ту-154, Боинг-737 и другими типами воздушных судов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2013 23:5925.01.2013 23:5925.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200050528Подведение итогов не позднее Оказание услуг по авиационному обслуживанию воздушными судами Ми-8МТВ, Ми-8Т и их модификациями, воздушным перевозкам самолетами Як-40, Як-42, Ту-154, Боинг-737 и другими типами воздушных судов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.01.201325.01.2013 23:5925.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200050528Подведение итогов не позднее Оказание услуг по авиационному обслуживанию воздушными судами Ми-8МТВ, Ми-8Т и их модификациями, воздушным перевозкам самолетами Як-40, Як-42, Ту-154, Боинг-737 и другими типами воздушных судов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по авиационному обслуживанию воздушными судами Ми-8МТВ, Ми-8Т и их модификациями, воздушным перевозкам самолетами Як-40, Як-42, Ту-154, Боинг-737 и другими типами воздушных судов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Начальная цена
1 851 417 515,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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