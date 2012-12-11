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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31200050522
Уникальный номер закупки
12-2-9237
Наименование закупки
Оказание услуг по организации общественного питания (обеспечение питанием работников структурных подразделений ООО «Газпром трансгаз Уфа») для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.11.2012 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации общественного питания (обеспечение питанием работников структурных подразделений ООО «Газпром трансгаз Уфа») для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.12.2012 12:00 GMT +311.12.2012 12:0011.12.2012 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200050522Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации общественного питания (обеспечение питанием работников структурных подразделений ООО «Газпром трансгаз Уфа») для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа»Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.12.2012 14:3012.12.2012 14:3012.12.2012 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200050522Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации общественного питания (обеспечение питанием работников структурных подразделений ООО «Газпром трансгаз Уфа») для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа»Москва
Подведение итогов не позднее
08.02.2013 23:5908.02.2013 23:5908.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200050522Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации общественного питания (обеспечение питанием работников структурных подразделений ООО «Газпром трансгаз Уфа») для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа»Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
08.02.201308.02.2013 23:5908.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200050522Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации общественного питания (обеспечение питанием работников структурных подразделений ООО «Газпром трансгаз Уфа») для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации общественного питания (обеспечение питанием работников структурных подразделений ООО «Газпром трансгаз Уфа») для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Начальная цена
194 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о запросе предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о запросе предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Уфа»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»
Адрес местонахождения
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59
Отсутствуют
55.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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