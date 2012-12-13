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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31200043380
Уникальный номер закупки
12-2-7391
Наименование закупки
Поставка торгово-технологического оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.11.2012 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-53-11
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Торгово-технологическое оборудование марки Electrolux
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2012 12:00 GMT +313.12.2012 12:0013.12.2012 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200043380Дата и время окончания срока приема заявок Торгово-технологическое оборудование марки ElectroluxМосква
Дата и время вскрытия заявок
14.12.2012 10:3014.12.2012 10:3014.12.2012 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200043380Дата и время вскрытия заявок Торгово-технологическое оборудование марки ElectroluxМосква
Подведение итогов не позднее
21.01.2013 23:5921.01.2013 23:5921.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200043380Подведение итогов не позднее Торгово-технологическое оборудование марки ElectroluxМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Торгово-технологическое оборудование марки Electrolux
Начальная цена
86 137 786,85
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2
196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Торгово-технологическое оборудование марки Blanco
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2012 12:00 GMT +313.12.2012 12:0013.12.2012 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200043380Дата и время окончания срока приема заявок Торгово-технологическое оборудование марки BlancoМосква
Дата и время вскрытия заявок
14.12.2012 10:3014.12.2012 10:3014.12.2012 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200043380Дата и время вскрытия заявок Торгово-технологическое оборудование марки BlancoМосква
Подведение итогов не позднее
21.01.2013 23:5921.01.2013 23:5921.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200043380Подведение итогов не позднее Торгово-технологическое оборудование марки BlancoМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Торгово-технологическое оборудование марки Blanco
Начальная цена
2 081 891,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2
196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Торгово-технологическое оборудование других марок
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2012 12:00 GMT +313.12.2012 12:0013.12.2012 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200043380Дата и время окончания срока приема заявок Торгово-технологическое оборудование других марокМосква
Дата и время вскрытия заявок
14.12.2012 10:3014.12.2012 10:3014.12.2012 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200043380Дата и время вскрытия заявок Торгово-технологическое оборудование других марокМосква
Подведение итогов не позднее
21.01.2013 23:5921.01.2013 23:5921.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200043380Подведение итогов не позднее Торгово-технологическое оборудование других марокМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Торгово-технологическое оборудование других марок
Начальная цена
31 071 445,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2
196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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