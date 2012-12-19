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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31200031862
Уникальный номер закупки
12-2-6861
Наименование закупки
Поставка аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.11.2012 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.12.2012 12:00 GMT +319.12.2012 12:0019.12.2012 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31200031862Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой»Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.12.2012 14:0520.12.2012 14:0520.12.2012 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31200031862Дата и время вскрытия заявок Поставка аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой»Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2013 23:3030.09.2013 23:3030.09.2013 23:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31200031862Подведение итогов не позднее Поставка аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой»Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой»
Начальная цена
69 467 260,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Документацией о запросе предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с Документацией о запросе предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"
Адрес местонахождения
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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